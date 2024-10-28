11 школьников из Свердловской области стали миллионерами выиграв в «Большую перемену»

11 десятиклассников стали миллионерами, а победители из 8-9-х классов выиграли по 200 тысяч рублей. Всего Свердловскую область представляли 120 учеников, все они выиграли в разных номинациях и получили призы — новые дипломы в портфолио или дополнительные баллы к ЕГЭ.