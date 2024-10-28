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Posted 28 октября, 14:15

Published 28 октября, 14:15

Modified 28 октября, 14:17

Updated 28 октября, 14:17

11 школьников из Свердловской области стали миллионерами выиграв в «Большую перемену»

11 школьников из Свердловской области стали миллионерами выиграв в «Большую перемену»

28 октября 2024, 14:15
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
11 школьников из разных уголков Свердловской области выиграли конкурс «Большая перемена» и получили по миллиону рублей.

11 десятиклассников стали миллионерами, а победители из 8-9-х классов выиграли по 200 тысяч рублей. Всего Свердловскую область представляли 120 учеников, все они выиграли в разных номинациях и получили призы — новые дипломы в портфолио или дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ксения Данилова из поселка Октябрьский стала абсолютным победителем в одной из 12 номинаций. Она вместе с командой разработала проект комфортной и безопасной городской среды, сообщают в ДИПе.

Напомним, школьник из Екатеринбурга получил 1 млн от местного депутата за инновационную разработку.

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