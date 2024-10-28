11 школьников из Свердловской области стали миллионерами выиграв в «Большую перемену»

Posted 28 октября, 14:15
Published 28 октября, 14:15
Modified 28 октября, 14:17
Updated 28 октября, 14:17
11 десятиклассников стали миллионерами, а победители из 8-9-х классов выиграли по 200 тысяч рублей. Всего Свердловскую область представляли 120 учеников, все они выиграли в разных номинациях и получили призы — новые дипломы в портфолио или дополнительные баллы к ЕГЭ.
Ксения Данилова из поселка Октябрьский стала абсолютным победителем в одной из 12 номинаций. Она вместе с командой разработала проект комфортной и безопасной городской среды, сообщают в ДИПе.
Напомним, школьник из Екатеринбурга получил 1 млн от местного депутата за инновационную разработку.