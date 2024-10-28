8 врачей из Свердловской области получили награды Министерства здравоохранения РФ

Posted 28 октября, 15:51
Published 28 октября, 15:51
Modified 28 октября, 15:54
Updated 28 октября, 15:54
Восемь специалистов стали победителями в различных номинациях. Так, обладателями наград назвали сразу трех врачей из Свердловской областной клинической больницы №1. Среди них заведующая ревматологическим отделением Людмила Евстигнеева, возглавляющая Областной ревматологический центр и являющаяся главным внештатным ревматологом Минздрава Свердловской области — с номинацией «Лучший терапевт». Лучшим неврологом назвали заведующего отделением для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения и главного невролога Уральского федерального округа Андрея Алашеева, а лучшим анестезиологом-реаниматологом назвали заведующего детским отделением анестезиологии и реанимации Алексея Свалова.
Представители Красноуфимской районной больницы Татьяна Петрова и Сергей Полюхов стали лучшими в номинациях «Лучшая медицинская сестра» и «Лучший фельдшер» соответственно. Без награды не остались и участница конкурса из Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области — Дарья Мезенцева («Лучший санитарный врач»), Ирина Козлова из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики — «Лучший фармацевт» и сотрудница Свердловского областного онкологического диспансера Анна Салоутина — за «Верность профессии».
Конгресс привлек делегацию из Свердловской области в составе 28 специалистов. Событие посетили главные врачи сразу нескольких ключевых учреждений: Игорь Трофимов из СОКБ №1, Игорь Пушкарев со станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, Александр Прудков из ГКБ №40, Ирина Лихачева из Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, директор Фонда святой Екатерины и заместитель руководителя Общественного медицинского совета региона Александр Андреев.
Всего в конкурсе приняли участие свыше четырех сотен номинантов. Каждый из них прошел по три этапа отбора. Первый — в своей медицинской организации, второй — на региональном уровне, третий и последний — федеральный.
Мы чествуем тех, кто каждый день стоит на страже здоровья нации. Их самоотверженность и преданность профессии, стремление к инновациям, готовность идти в ногу с новейшими достижениями науки и технологий — все это играет ключевую роль в развитии отечественной системы здравоохранения. Каждый из них несет на своих плечах не только ответственность за жизни и здоровье людей, но и за будущее нашей медицины и нашей страны, — заключил Михаил Мурашко.
Примечательно, что итоги конкурса стали известны еще в июле.
С 2006 по 2024 годы уже 18 специалистов нашего учреждения побеждали во всероссийском конкурсе врачей, — добавили в СОКБ №1.
III Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит в год 150-летия со дня рождения основоположника отечественной системы здравоохранения Николая Семашко.
В Свердловской области поэтапно ремонтируются и оснащаются современным медицинским оборудованием все медицинские учреждения, улучшаются условия жизни свердловчан. Один из целевых показателей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
В области ведется комплексная работа по выполнению поручений Президента Российской Федерации, направленных на развитие системы здравоохранения, рост продолжительности жизни людей, обеспечение широкого охвата уральцев профилактическими осмотрами и внедрение современных информационных технологий в работу медучреждений. В регионе приняты необходимые организационные решения, реализуются мероприятия, направленные на сбережение здоровья свердловчан, — говорил ранее губернатор Евгений Куйвашев.
В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской области реализуются следующие программы: