Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с заводом-загрязнителем в Свердловской области

Завод «Уральский щебень» неоднократно нарушал природоохранное законодательство: сбрасывал отходы в озеро, загрязнял воздух, шумел по ночам. В СК проводили проверку, однако нарушения завод так и не устранил, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.