Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с заводом-загрязнителем в Свердловской области

Posted 28 октября, 07:45
Published 28 октября, 07:45
Modified 28 октября, 07:47
Updated 28 октября, 07:47
Завод «Уральский щебень» неоднократно нарушал природоохранное законодательство: сбрасывал отходы в озеро, загрязнял воздух, шумел по ночам. В СК проводили проверку, однако нарушения завод так и не устранил, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.
Силовикам придется еще раз доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину о результатах проверки.
Напомним, Александр Бастрыкин поручил более тщательно расследовать дело о нападении учителя на ученика в Волчанске.