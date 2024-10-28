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Posted 28 октября, 07:45

Published 28 октября, 07:45

Modified 28 октября, 07:47

Updated 28 октября, 07:47

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с заводом-загрязнителем в Свердловской области

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с заводом-загрязнителем в Свердловской области

28 октября 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
Жители поселка Покровск-Уральский не согласились с выводами по уголовному делу. Они снова обратились к главе СК РФ с просьбой разобраться с заводом-загрязнителем.

Завод «Уральский щебень» неоднократно нарушал природоохранное законодательство: сбрасывал отходы в озеро, загрязнял воздух, шумел по ночам. В СК проводили проверку, однако нарушения завод так и не устранил, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.

Силовикам придется еще раз доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину о результатах проверки.

Напомним, Александр Бастрыкин поручил более тщательно расследовать дело о нападении учителя на ученика в Волчанске.

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