tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 10:07

Published 28 октября, 10:07

Modified 28 октября, 10:09

Updated 28 октября, 10:09

Бочки зимой на даче храню только так: весной как новенькие — ни ржавчины, ни дыр

Бочки зимой на даче храню только так: весной как новенькие — ни ржавчины, ни дыр

28 октября 2024, 10:07
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если летом вы собираете воду для полива в больших бочках, в конце октября не забудьте подготовить их к зиме. Рассказываем, как это делают опытные дачники, и почему важно выполнить задачу до наступления первых серьезных заморозков.

Обычно воду дачники хранят в металлических или пластиковых бочках. Воду осенью нужно сливать из тех и других. Превратившаяся в лед вода может просто разорвать металлическую бочку во время морозов. Но даже если этого не произойдет, она вся проржавеет. Пластиковые емкости более устойчивы, однако и они могут прохудиться и прийти в негодность. Вот почему лучше не пренебрегать этой задачей.

Осенью закапываю на даче тряпки с керосином: эффект заметен уже ранней весной
Узнать подробнее

Как правильно слить воду из бочек

Лучше всего слить воду из бочек, когда температура воздуха начинает опускаться ниже нуля. Поместите таз или ведро под кран, чтобы собрать воду. Если крана нет, можно создать наклон, поставив бочку на небольшую возвышенность, и сливать воду через отверстие.

Откройте кран или отверстие и дайте воде полностью стечь. В бочке не должно остаться ни капли, так как даже небольшое количество воды, превратившись в лед, может испортить емкость. После слива воды убедитесь, что внутри нет остатков влаги и загрязнений. Промойте и просушите бочку, чтобы избежать появления плесени и бактерий.

Вредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осенью
Узнать подробнее

Как хранить бочки зимой

Пластиковые бочки в какой-то особой подготовке к хранению не нуждаются, а вот металлические нужно обязательно обработать антикоррозийными средствами — это поможет предотвратить образование ржавчины и увеличить срок службы.

Нанесите на поверхность бочки специальную грунтовку для метала и дайте ей просохнуть. Покрасьте тару любой краской для металла. Идеальный вариант — смешайте сурик (ярко-оранжевый порошок) с олифой. Такой состав образует защиту, выдерживает диапазон температур от –50 до 60 градусов, — советуют эксперты портала «Огород».

Лучше всего хранить бочки в закрытом помещении: в сарае, гараже или другом защищенном от непогоды месте. Если такой возможности нет, накройте их пленкой, тканью или специальными защитными чехлами. Для экономии места можно ставить бочки одна в другу. Также рекомендуется помещать их на небольшие поддоны, чтобы влага не попадала снизу.

Если есть возможность, то зимой время от времени проверяйте состояние бочек, особенно если они остались на улице. Если на улице стоят сильные морозы, то, возможно, придется укутать их потеплее, чтобы весной не пришлось покупать новые.

Ранее эксперты рассказали, как самостоятельно оборудовать на участке зимнюю теплицу.

Источник: ogorod.ru.

Хитрые дачники в октябре успели сделать это с кустами: летом соберут огромный урожай
Узнать подробнее
Читайте также:
Вторая жизнь вашей ванной: 6 умных способов применения на дачном участкеГазон порадует густой изумрудной зеленью: как подготовить его к зимеКак сделать теплую грядку из опавших листьев: хитрости осеннего садоводства
Читайте также:
Клубнике будет уютно в снежном домике: как и чем закрыть растение на зимуСвежим укропом будете лакомиться ранней весной: можно ли посадить зелень в октябреНи одна ветка на яблоне не вымерзнет: осенью мульчируем приствольные круги правильно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Вода#Подготовка#Зима#Хранение#Дача#Бочки#Дом и сад#КЦ#Антикоррозийные средства#Защита от погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика