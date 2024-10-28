Бочки зимой на даче храню только так: весной как новенькие — ни ржавчины, ни дыр

Обычно воду дачники хранят в металлических или пластиковых бочках. Воду осенью нужно сливать из тех и других. Превратившаяся в лед вода может просто разорвать металлическую бочку во время морозов. Но даже если этого не произойдет, она вся проржавеет. Пластиковые емкости более устойчивы, однако и они могут прохудиться и прийти в негодность. Вот почему лучше не пренебрегать этой задачей.