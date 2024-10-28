Бочки зимой на даче храню только так: весной как новенькие — ни ржавчины, ни дыр

Posted 28 октября, 10:07
Published 28 октября, 10:07
Modified 28 октября, 10:09
Updated 28 октября, 10:09
Обычно воду дачники хранят в металлических или пластиковых бочках. Воду осенью нужно сливать из тех и других. Превратившаяся в лед вода может просто разорвать металлическую бочку во время морозов. Но даже если этого не произойдет, она вся проржавеет. Пластиковые емкости более устойчивы, однако и они могут прохудиться и прийти в негодность. Вот почему лучше не пренебрегать этой задачей.
Лучше всего слить воду из бочек, когда температура воздуха начинает опускаться ниже нуля. Поместите таз или ведро под кран, чтобы собрать воду. Если крана нет, можно создать наклон, поставив бочку на небольшую возвышенность, и сливать воду через отверстие.
Откройте кран или отверстие и дайте воде полностью стечь. В бочке не должно остаться ни капли, так как даже небольшое количество воды, превратившись в лед, может испортить емкость. После слива воды убедитесь, что внутри нет остатков влаги и загрязнений. Промойте и просушите бочку, чтобы избежать появления плесени и бактерий.
Пластиковые бочки в какой-то особой подготовке к хранению не нуждаются, а вот металлические нужно обязательно обработать антикоррозийными средствами — это поможет предотвратить образование ржавчины и увеличить срок службы.
Нанесите на поверхность бочки специальную грунтовку для метала и дайте ей просохнуть. Покрасьте тару любой краской для металла. Идеальный вариант — смешайте сурик (ярко-оранжевый порошок) с олифой. Такой состав образует защиту, выдерживает диапазон температур от –50 до 60 градусов, — советуют эксперты портала «Огород».
Лучше всего хранить бочки в закрытом помещении: в сарае, гараже или другом защищенном от непогоды месте. Если такой возможности нет, накройте их пленкой, тканью или специальными защитными чехлами. Для экономии места можно ставить бочки одна в другу. Также рекомендуется помещать их на небольшие поддоны, чтобы влага не попадала снизу.
Если есть возможность, то зимой время от времени проверяйте состояние бочек, особенно если они остались на улице. Если на улице стоят сильные морозы, то, возможно, придется укутать их потеплее, чтобы весной не пришлось покупать новые.
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Источник: ogorod.ru.