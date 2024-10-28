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Posted 28 октября, 11:26

Published 28 октября, 11:26

Modified 28 октября, 11:28

Updated 28 октября, 11:28

Девочка чуть не лишилась пальца на аттракционе в Верхней Пышме

Девочка чуть не лишилась пальца на аттракционе в Верхней Пышме

28 октября 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Верхней Пышме на аттракционе в «Манин Парке» пострадала девятилетняя девочка.

Девочка, спрыгивая со скалодрома, зацепилась об острый угол и ее палец застрял между панелями. В итоге у нее оказалась повреждена подушечка пальца, рассказали в Telegram-канале УРАЛLIVE.

После этого мама повезла ребенка в медучреждение. По словам врача, ноготь у нее остался цел. В ином случае пришлось бы ампутировать палец. Девочке сделали итальянскую пластику.

Мама пострадавшей школьницы обратилась в полицию и прокуратуру, подав заявления на сотрудников аттракциона. В СК проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала позвоночник в батутном парке.

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