Девочка чуть не лишилась пальца на аттракционе в Верхней Пышме

Posted 28 октября, 11:26
Published 28 октября, 11:26
Modified 28 октября, 11:28
Updated 28 октября, 11:28
Девочка, спрыгивая со скалодрома, зацепилась об острый угол и ее палец застрял между панелями. В итоге у нее оказалась повреждена подушечка пальца, рассказали в Telegram-канале УРАЛLIVE.
После этого мама повезла ребенка в медучреждение. По словам врача, ноготь у нее остался цел. В ином случае пришлось бы ампутировать палец. Девочке сделали итальянскую пластику.
Мама пострадавшей школьницы обратилась в полицию и прокуратуру, подав заявления на сотрудников аттракциона. В СК проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала позвоночник в батутном парке.