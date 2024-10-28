Два мигранта избили подростка в Екатеринбурге

Posted 28 октября, 11:07
Published 28 октября, 11:07
Modified 28 октября, 11:09
Updated 28 октября, 11:09
Подросток вместе со своим приятелем гулял по улице и заметил, как двое мигрантов пристают к школьницам. Юноши вмешались и попросили оставить девочек в покое, пишет Е1.
В ответ один из иностранцев подскочил сзади на одного из подростков и стал его бить по голове. В результате у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга. Молодой человек обратился в полицию. Проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге подрались два ученика школы, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.