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Posted 28 октября, 11:07

Published 28 октября, 11:07

Modified 28 октября, 11:09

Updated 28 октября, 11:09

Два мигранта избили подростка в Екатеринбурге

Два мигранта избили подростка в Екатеринбурге

28 октября 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге два мигранта напали на 16-летнего подростка после того, как он вступился за девочек. Инцидент произошел на улице Вайнера.

Подросток вместе со своим приятелем гулял по улице и заметил, как двое мигрантов пристают к школьницам. Юноши вмешались и попросили оставить девочек в покое, пишет Е1.

В ответ один из иностранцев подскочил сзади на одного из подростков и стал его бить по голове. В результате у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга. Молодой человек обратился в полицию. Проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге подрались два ученика школы, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.

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