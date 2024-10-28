Екатеринбурженка украла из пункта выдачи заказов Wildberries дорогие сапоги

Девушка получила заказ и пошла примерять. В примерочной она провела несколько минут. Когда в пункт выдачи зашли другие посетители, девушка ушла. Сотрудница пошла в кабинку и обнаружила в ней коробку со старыми ботинками. Девушка ушла в новой обуви стоимостью 8500 рублей.