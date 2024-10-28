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Posted 28 октября, 13:09

Published 28 октября, 13:09

Modified 28 октября, 13:11

Updated 28 октября, 13:11

Екатеринбурженка украла из пункта выдачи заказов Wildberries дорогие сапоги

Екатеринбурженка украла из пункта выдачи заказов Wildberries дорогие сапоги

28 октября 2024, 13:09
Фото: 1MI
Екатеринбурженка украла из ПВЗ Wildberries сапоги за 8500 рублей.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Девушка получила заказ и пошла примерять. В примерочной она провела несколько минут. Когда в пункт выдачи зашли другие посетители, девушка ушла. Сотрудница пошла в кабинку и обнаружила в ней коробку со старыми ботинками. Девушка ушла в новой обуви стоимостью 8500 рублей.

Сотрудники призвали девушку не портить себе жизнь и вернуть деньги. В противном случае на нее заведут уголовное дело, пишет Е1.

Ранее мужчина украл телефон у женщины на вокзале в Нижнем Тагиле.

Мужчина украл телефон у первоклассницы в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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