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Posted 28 октября, 12:29

Published 28 октября, 12:29

Modified 28 октября, 13:31

Updated 28 октября, 13:31

Если в квартире дым столбом: как избавиться от стойкого запаха табака в помещении

Если в квартире дым столбом: как избавиться от стойкого запаха табака в помещении

28 октября 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Квартира, в которой постоянно курят, производит неприятное впечатление, даже если она идеально чистая. Табачный дым пропитывает все поверхности в доме, особенно текстиль. Как же избавиться от запаха?

Шаг первый: проветрите помещение

Первый и самый простой шаг — обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Регулярно открывайте окна, чтобы свежий воздух почаще наполнял ваш дом. Рекомендуется проветривать квартиру не менее 15-30 минут в день, особенно в утренние часы, когда воздух наиболее чистый. Лучше всего с проблемой справляется зимний морозный воздух.

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Шаг второй: чаще убирайтесь

Чаще протирайте все поверхности в доме, обрабатывайте мебель, стены и потолки. Занавески, обивка диванов и ковры впитывают запахи, поэтому их желательно либо постирать (если это возможно), либо отдать в химчистку.

Шаг третий: используйте адсорбенты и эфирные масла

Для поглощения остаточного запаха можно использовать различные абсорбенты. Разбросайте пищевую соду по коврам и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте — она отлично нейтрализует неприятные запахи. Активированный уголь также хорошо справляется с «ароматом» табака: его можно разместить в открытых емкостях по всей квартире. Также можно попробовать использовать в качестве адсорбента кофейную гущу. Она не только поглощает запахи, но и добавляет приятный аромат, если оставить ее на ночь в открытой емкости.

Кроме того, для создания приятного аромата в квартире можно использовать различные ароматизаторы — например, эфирные масла. Они выпускаются в форме диффузоров, спреев или свечей. Попробуйте масла цитрусовых, лаванды или эвкалипта.

Фото: Изображение Midjourney

А можно ли быстро избавиться от стойкого аромата, если, например, к вам должны прийти гости?

Жженый лавр способен вытеснить сигаретный запах, поэтому поройтесь в своих запасах специй, чтобы отыскать листочек, подожгите его и окурите комнату, — советуют эксперты портала «Белновости».

Также можно намочить махровые полотенца и развесить их в комнате. Высыхая, они будут поглощать все неприятные ароматы. Правда, потом полотенца придется повторно выстирать.

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