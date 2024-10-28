Если в квартире дым столбом: как избавиться от стойкого запаха табака в помещении

Для поглощения остаточного запаха можно использовать различные абсорбенты. Разбросайте пищевую соду по коврам и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте — она отлично нейтрализует неприятные запахи. Активированный уголь также хорошо справляется с «ароматом» табака: его можно разместить в открытых емкостях по всей квартире. Также можно попробовать использовать в качестве адсорбента кофейную гущу. Она не только поглощает запахи, но и добавляет приятный аромат, если оставить ее на ночь в открытой емкости.