Если в квартире дым столбом: как избавиться от стойкого запаха табака в помещении

Posted 28 октября, 12:29
Published 28 октября, 12:29
Modified 28 октября, 13:31
Updated 28 октября, 13:31
Первый и самый простой шаг — обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Регулярно открывайте окна, чтобы свежий воздух почаще наполнял ваш дом. Рекомендуется проветривать квартиру не менее 15-30 минут в день, особенно в утренние часы, когда воздух наиболее чистый. Лучше всего с проблемой справляется зимний морозный воздух.
Чаще протирайте все поверхности в доме, обрабатывайте мебель, стены и потолки. Занавески, обивка диванов и ковры впитывают запахи, поэтому их желательно либо постирать (если это возможно), либо отдать в химчистку.
Для поглощения остаточного запаха можно использовать различные абсорбенты. Разбросайте пищевую соду по коврам и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте — она отлично нейтрализует неприятные запахи. Активированный уголь также хорошо справляется с «ароматом» табака: его можно разместить в открытых емкостях по всей квартире. Также можно попробовать использовать в качестве адсорбента кофейную гущу. Она не только поглощает запахи, но и добавляет приятный аромат, если оставить ее на ночь в открытой емкости.
Кроме того, для создания приятного аромата в квартире можно использовать различные ароматизаторы — например, эфирные масла. Они выпускаются в форме диффузоров, спреев или свечей. Попробуйте масла цитрусовых, лаванды или эвкалипта.
А можно ли быстро избавиться от стойкого аромата, если, например, к вам должны прийти гости?
Жженый лавр способен вытеснить сигаретный запах, поэтому поройтесь в своих запасах специй, чтобы отыскать листочек, подожгите его и окурите комнату, — советуют эксперты портала «Белновости».
Также можно намочить махровые полотенца и развесить их в комнате. Высыхая, они будут поглощать все неприятные ароматы. Правда, потом полотенца придется повторно выстирать.
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