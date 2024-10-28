Илья Баланин: Внедрение ЦМП способствует повышению качества медицинской помощи

Posted 28 октября, 15:31
Published 28 октября, 15:31
Modified 28 октября, 15:31
Updated 28 октября, 15:31
Это — важный этап на пути к достижению национальной цели по повышению средней продолжительности жизни до 78 лет.
Данную информацию председатель ФОМС озвучил на полях Третьего Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» во время проведения круглого стола «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины».
В ФОМС объяснили, что решение о создании федерального регистра застрахованных лиц, объединившего информацию из 86 сегментов регионов Российской Федерации, было принято для формирования системы персонифицированного учета данных о застрахованных в ОМС. Благодаря этому стало возможным перейти на цифровые полисы ОМС, отказавшись от бумажных и пластиковых носителей. Об этом пишут «РИА Новости».
На втором этапе будет спроектирован и интегрирован цифровой медицинский профиль — гибридное хранилище сведений о пациентах, которое наполняется из множества медицинских систем.
«Мы уверены, что качественный анализ информации, который будет находиться в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, с учетом всех особенностей и потребностей в необходимых объемах медпомощи», — рассказал председатель ФОМС. Эксперт заявил, что объединенные данные будут обеспечивать быстрый доступ ко всем сведениям о пациенте, качество медицинской помощи вырастет — она будет оказываться более персонифицированно. Можно сказать, что в России произойдет переход на новый, достаточно высокий уровень заботы о здоровье застрахованных, что является большим шагом на пути к достижению национальной цели, обозначенной главой государства, по увеличению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.
Благодаря тому, что сервисы информационного сопровождения застрахованных на базе сведений ЦМП будут интегрированы на федеральном уровне, упростится и ускорится выявление пациентов с подозрением на наличие серьезных болезней. Кроме того, врачи смогут эффективнее оказывать помощь гражданам, имеющим хронические заболевания. А благодаря персонифицированным рекомендациям по профилактике и раннему выявлению множества недугов повысится осведомленность населения.
Рекомендации о необходимости диспансеризации и приглашение на ее прохождение будут приходить россиянам на «Госуслуги». Эти же сведения будут использовать страховщики для повышения качества страхового сопровождения граждан на всех этапах оказания медпомощи.