Илья Баланин: Внедрение ЦМП способствует повышению качества медицинской помощи

«Мы уверены, что качественный анализ информации, который будет находиться в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, с учетом всех особенностей и потребностей в необходимых объемах медпомощи», — рассказал председатель ФОМС. Эксперт заявил, что объединенные данные будут обеспечивать быстрый доступ ко всем сведениям о пациенте, качество медицинской помощи вырастет — она будет оказываться более персонифицированно. Можно сказать, что в России произойдет переход на новый, достаточно высокий уровень заботы о здоровье застрахованных, что является большим шагом на пути к достижению национальной цели, обозначенной главой государства, по увеличению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.