Иммунолог опровергла слухи о пользе продуктов с пребиотиками и пробиотиками

Posted 28 октября, 15:00
Published 28 октября, 15:00
Modified 29 октября, 12:04
Updated 29 октября, 12:04
Лав объяснила, что все продукты, которые предназначены для улучшения работы кишечника, содержат пребиотики и пробиотики. По её словам, эти вещества полезны для здоровья, но не являются уникальными, пишет amic.ru.
Иммунолог также отметила, что пребиотики — это обычная клетчатка, которая содержится в овощах, злаках и фруктах. Пробиотики же — это микроорганизмы, которые присутствуют в ферментированных продуктах, таких как кефир и квашеная капуста.
Микробиолог Джек Гилберт выразил мнение, что добавление искусственных пробиотиков в продукты не имеет особого смысла. Он подчеркнул, что большинство пробиотиков слишком чувствительны и часто погибают под воздействием желудочного сока.