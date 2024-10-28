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Posted 28 октября, 15:00

Published 28 октября, 15:00

Modified 29 октября, 12:04

Updated 29 октября, 12:04

Иммунолог опровергла слухи о пользе продуктов с пребиотиками и пробиотиками

28 октября 2024, 15:00
Специалист в области микробиологии и иммунологии Андреа Лав рассказала, что использование специальных продуктов для улучшения работы кишечника — это скорее маркетинговый ход, направленный на привлечение покупателей.

Лав объяснила, что все продукты, которые предназначены для улучшения работы кишечника, содержат пребиотики и пробиотики. По её словам, эти вещества полезны для здоровья, но не являются уникальными, пишет amic.ru.

Иммунолог также отметила, что пребиотики — это обычная клетчатка, которая содержится в овощах, злаках и фруктах. Пробиотики же — это микроорганизмы, которые присутствуют в ферментированных продуктах, таких как кефир и квашеная капуста.

Микробиолог Джек Гилберт выразил мнение, что добавление искусственных пробиотиков в продукты не имеет особого смысла. Он подчеркнул, что большинство пробиотиков слишком чувствительны и часто погибают под воздействием желудочного сока.

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