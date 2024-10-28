Иномарка BMW и автобус столкнулись в Екатеринбурге

Posted 28 октября, 03:32
Published 28 октября, 03:32
Modified 28 октября, 03:34
Updated 28 октября, 03:34
По словам очевидцев, иномарка ехала на высокой скорости. В какой-то момент она попала в аварию с общественным транспортом, пишет Е1.
Пострадавших в происшествии нет. Известно, что в момент ДТП в автобусе кроме водителя никого не было, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Движение на дорожном участке было затруднено. Водителям пришлось совершать объезд по встречной полосе.
Напомним, 26 октября 2024 года в Екатеринбурге автобус №57 врезался в бетонное ограждение. В аварии пострадал водитель.