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Posted 28 октября, 03:32

Published 28 октября, 03:32

Modified 28 октября, 03:34

Updated 28 октября, 03:34

Иномарка BMW и автобус столкнулись в Екатеринбурге

Иномарка BMW и автобус столкнулись в Екатеринбурге

28 октября 2024, 03:32
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге произошла авария с участием автомобиля BMW и автобуса №83 на Билимбаевской улице. ДТП произошло вечером 27 октября 2024 года.

По словам очевидцев, иномарка ехала на высокой скорости. В какой-то момент она попала в аварию с общественным транспортом, пишет Е1.

Пострадавших в происшествии нет. Известно, что в момент ДТП в автобусе кроме водителя никого не было, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Движение на дорожном участке было затруднено. Водителям пришлось совершать объезд по встречной полосе.

Напомним, 26 октября 2024 года в Екатеринбурге автобус №57 врезался в бетонное ограждение. В аварии пострадал водитель.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автобус#Столкновение#Автомобиль#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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