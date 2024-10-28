Итоги недели: «Трудовое лето», завод, выбросы и недовольный рак

Posted 28 октября, 10:47
Published 28 октября, 10:47
Modified 28 октября, 10:49
Updated 28 октября, 10:49
В 2024 году проект «Трудовое лето» объединил 864 подростка, которые приняли участие в благоустройстве Нижнего Тагила. Дети занимались уборкой мусора, высаживали цветы и оказывали помощь школьным библиотекарям. Всего на организацию деятельности отрядов было выделено 13,5 миллионов рублей.
В Каменске-Уральском инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в работе завода КУЗОЦМ. Они взяли пробы воды и воздуха в районе предприятия и обнаружили загрязнение атмосферы и водоёмов. Инспекторы ведомства выявили нарушения нормативов по результатам исследований. Администрация предприятия получила предостережение.
21 октября в Нижнем Тагиле жители города были вынуждены дышать воздухом с примесью вредных веществ. Наиболее высокая концентрация оксида углерода была зафиксирована в 10:00 и составила 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В 10:40 было отмечено превышение уровня в 1,3 ПДК.
Рыбаки из Екатеринбурга поделились удивительным уловом: на их удочку попался настоящий рак. Его поймали в городском пруду, который находится неподалёку от Ельцин-центра.
Городской дворец молодежи подписал соглашение с региональным оператором. Первым делом планируется реализовать проект по сбору вторичного сырья среди воспитанников. Любой желающий сможет принять участие в раздельном сборе трех фракций: стекла, бумаги и пластика.