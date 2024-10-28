Итоги недели: «Трудовое лето», завод, выбросы и недовольный рак

21 октября в Нижнем Тагиле жители города были вынуждены дышать воздухом с примесью вредных веществ. Наиболее высокая концентрация оксида углерода была зафиксирована в 10:00 и составила 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В 10:40 было отмечено превышение уровня в 1,3 ПДК.