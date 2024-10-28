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Posted 28 октября, 10:47

Published 28 октября, 10:47

Modified 28 октября, 10:49

Updated 28 октября, 10:49

Итоги недели: «Трудовое лето», завод, выбросы и недовольный рак

Итоги недели: «Трудовое лето», завод, выбросы и недовольный рак

28 октября 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Читайте об экологических событиях за прошлую неделю с 21 по 27 октября в Нижнем Тагиле и Свердловской области от редакции TagilCity.ru.

В 2024 году проект «Трудовое лето» объединил 864 подростка, которые приняли участие в благоустройстве Нижнего Тагила. Дети занимались уборкой мусора, высаживали цветы и оказывали помощь школьным библиотекарям. Всего на организацию деятельности отрядов было выделено 13,5 миллионов рублей.

Уборка территорий и посадка цветов: как прошло «Трудовое лето» у тагильской молодежи
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В Каменске-Уральском инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в работе завода КУЗОЦМ. Они взяли пробы воды и воздуха в районе предприятия и обнаружили загрязнение атмосферы и водоёмов. Инспекторы ведомства выявили нарушения нормативов по результатам исследований. Администрация предприятия получила предостережение.

В Каменске-Уральском завод загрязняет воду и воздух
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21 октября в Нижнем Тагиле жители города были вынуждены дышать воздухом с примесью вредных веществ. Наиболее высокая концентрация оксида углерода была зафиксирована в 10:00 и составила 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В 10:40 было отмечено превышение уровня в 1,3 ПДК.

Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября
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Рыбаки из Екатеринбурга поделились удивительным уловом: на их удочку попался настоящий рак. Его поймали в городском пруду, который находится неподалёку от Ельцин-центра.

Недовольно махал клешней: в Екатеринбурге в Исети рыбаки выловили рака
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Городской дворец молодежи подписал соглашение с региональным оператором. Первым делом планируется реализовать проект по сбору вторичного сырья среди воспитанников. Любой желающий сможет принять участие в раздельном сборе трех фракций: стекла, бумаги и пластика.

ГДМ в Нижнем Тагиле присоединился к экопросвещению молодежи
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