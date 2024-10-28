Из больницы в Первоуральске уволились более 100 врачей и медсестер

Posted 28 октября, 06:05
Published 28 октября, 06:05
Modified 28 октября, 06:07
Updated 28 октября, 06:07
В начале 2024 года в медучреждении появился новый заместитель главврача по лечебной части Юрий Антониади. С момента его назначения из клиники ушли более сотни сотрудников: свыше 30 человек — врачи, остальные — медсестры, пишет Е1.
Так, больницу покинули хирурги, рентгенологи, гинекологи, неврологи, а также медсестры из разных отделений. Медработники недовольны условиями труда, плохим отношением начальника к подчиненным и угрозами в их адрес.
По словам сотрудников, во время собраний Антониади переходит на личности и оскорбляет их. Кроме того, им сократили стимулирующие выплаты и «привязали» их к выполнению месячного плана. Из-за этого начались увольнения, а на оставшихся сотрудников легла дополнительная нагрузка.
Напомним, Свердловская область оказалась в числе лидеров по нехватке медицинских сотрудников среди российских регионов.