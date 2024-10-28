Из больницы в Первоуральске уволились более 100 врачей и медсестер

По словам сотрудников, во время собраний Антониади переходит на личности и оскорбляет их. Кроме того, им сократили стимулирующие выплаты и «привязали» их к выполнению месячного плана. Из-за этого начались увольнения, а на оставшихся сотрудников легла дополнительная нагрузка.