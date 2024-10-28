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Posted 28 октября, 07:26

Published 28 октября, 07:26

Modified 28 октября, 07:28

Updated 28 октября, 07:28

Ключевая ставка в России поднимется до 23% до конца года

Ключевая ставка в России поднимется до 23% до конца года

28 октября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
ЦБ России может поднять ключевую ставку до 23% до конца 2024 года. Ее рост в этом году планируют еще раз обсудить в декабре.

По прогнозам экспертов, инфляция к концу года может составить не менее восьми процентов. С увеличением цен траты на потребление домохозяйств станут меньше почти в два раза. Также станут ниже экспорт и импорт. Следовательно, сократятся поступления средств в бюджет, пишут «Новые известия».

При этом между ЦБ и Минфином нет единых целей насчет инфляции. Так, Минфину необходим «слабый» рубль, чтобы закрыть дыру в бюджете, ибо нехватка средств в 2024 году превысила 3 триллиона рублей — это в два раза выше запланированного. При этом вопросом о том, что будет с импортом, ведомство не задается. В свою очередь, Центробанк пытается бороться с увеличением цен.

Однако есть один способ, благодаря которому можно снизить инфляцию. Например, с 2025 года российское правительство увеличило налоги на население и предпринимательство. Такая мера, по мнению чиновников, поможет снизить спрос на услуги и товары и сделать инфляцию ниже.

Напомним, эксперт Иван Золотарев спрогнозировал динамику цен на жилье. По его мнению, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, цены на недвижимость в России вряд ли будут снижаться в ближайшее время.

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