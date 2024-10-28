Ключевая ставка в России поднимется до 23% до конца года

При этом между ЦБ и Минфином нет единых целей насчет инфляции. Так, Минфину необходим «слабый» рубль, чтобы закрыть дыру в бюджете, ибо нехватка средств в 2024 году превысила 3 триллиона рублей — это в два раза выше запланированного. При этом вопросом о том, что будет с импортом, ведомство не задается. В свою очередь, Центробанк пытается бороться с увеличением цен.