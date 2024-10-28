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Posted 28 октября, 12:07

Published 28 октября, 12:07

Modified 28 октября, 12:09

Updated 28 октября, 12:09

Любители чистить зубы угнали фуру с зубной пастой у жителя Екатеринбурга

Любители чистить зубы угнали фуру с зубной пастой у жителя Екатеринбурга

28 октября 2024, 12:07
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга хотел продавать зубную пасту жителям Татарстана, но водитель фуры загадочно исчез.

Екатеринбуржец закупил средства для ухода за полостью рта в Москве на сумму более 1 млн рублей. В его планах было продать их в Татарстане. Но огромное расстояние между городами мешало его планам.

Он нанял водителя и фуру, чтобы развести груз по магазинам. Но машина вместе с водителем загадочно исчезла. Сейчас силовики выясняют, кому мог понадобиться целый грузовик зубной пасты, пишет URA.RU.

Напомним, в сентябре 2024 года на одной из стоянок Свердловской области сторож не заметил, как воры погрузили семитонный экскаватор на фуру и уехали.

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