Мужчине в Екатеринбурге сделали операцию после ДТП на улице Малышева

Напомним, дорожное ЧП случилось 13 октября 2024 года в центре Екатеринбурга. Мужчина, ехавший за рулем иномарки Hyundai, перестраивался в другой ряд и не пропустил автомобиль Porsche, пассажир которого вследствие столкновения получил травму позвоночника.