tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 09:28

Published 28 октября, 09:28

Modified 28 октября, 09:30

Updated 28 октября, 09:30

Мужчине в Екатеринбурге сделали операцию после ДТП на улице Малышева

Мужчине в Екатеринбурге сделали операцию после ДТП на улице Малышева

28 октября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сотрудники больницы №40 прооперировали водителя иномарки Porsche, который попал в аварию и сломал позвоночник.

По словам очевидца, у мужчины сейчас состояние средней тяжести. В настоящий момент он проходит период восстановления, пишет Е1.

Напомним, дорожное ЧП случилось 13 октября 2024 года в центре Екатеринбурга. Мужчина, ехавший за рулем иномарки Hyundai, перестраивался в другой ряд и не пропустил автомобиль Porsche, пассажир которого вследствие столкновения получил травму позвоночника.

Сообщается, что виновник аварии является мигрантом и находится в Екатеринбурге незаконно.

70-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими под Ирбитом
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль столкнулся с мотоциклом во Втузгородке в ЕкатеринбургеВодитель иномарки наехал на пенсионера-велосипедиста на ЕКАДеВ поселке Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#Врачи#Пострадавший#Операция#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика