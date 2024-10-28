Мужчине в Екатеринбурге сделали операцию после ДТП на улице Малышева

Posted 28 октября, 09:28
Published 28 октября, 09:28
Modified 28 октября, 09:30
Updated 28 октября, 09:30
По словам очевидца, у мужчины сейчас состояние средней тяжести. В настоящий момент он проходит период восстановления, пишет Е1.
Напомним, дорожное ЧП случилось 13 октября 2024 года в центре Екатеринбурга. Мужчина, ехавший за рулем иномарки Hyundai, перестраивался в другой ряд и не пропустил автомобиль Porsche, пассажир которого вследствие столкновения получил травму позвоночника.
Сообщается, что виновник аварии является мигрантом и находится в Екатеринбурге незаконно.