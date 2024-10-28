На трассе под Екатеринбургом проехал кортеж из 20 автомобилей ДПС

Posted 28 октября, 05:19
Published 28 октября, 05:19
Modified 28 октября, 05:21
Updated 28 октября, 05:21
Автомобилисты предположили, что автоинспекторы отправились за кем-то в погоню или где-то произошла серьезная авария. Однако выяснилось, что колонна машин поехала на заправку, пишет Е1.
Информацию о том, что служебный транспорт заправлялся на станции АЗС, подтвердили в ГИБДД Свердловской области.
Напомним, с 25 по 27 октября 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники ДПС проводили рейд среди автомобилистов, выявляя пьяных водителей.