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Posted 28 октября, 05:19

Published 28 октября, 05:19

Modified 28 октября, 05:21

Updated 28 октября, 05:21

На трассе под Екатеринбургом проехал кортеж из 20 автомобилей ДПС

На трассе под Екатеринбургом проехал кортеж из 20 автомобилей ДПС

28 октября 2024, 05:19
Фото: 1MI
На Пермском тракте под Екатеринбургом водители заметили 20 служебных автомобилей ДПС. Случай произошел ночью 26 октября 2024 года.

Автомобилисты предположили, что автоинспекторы отправились за кем-то в погоню или где-то произошла серьезная авария. Однако выяснилось, что колонна машин поехала на заправку, пишет Е1.

Информацию о том, что служебный транспорт заправлялся на станции АЗС, подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

Напомним, с 25 по 27 октября 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники ДПС проводили рейд среди автомобилистов, выявляя пьяных водителей.

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области поймали более 200 пьяных водителей за неделю
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#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#Трасса#Очевидцы#ДПС#Заправка#Екатеринбург
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