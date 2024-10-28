Неизвестный устроил стрельбу по дому в Екатеринбурге

Posted 28 октября, 03:17
Published 28 октября, 03:17
Modified 28 октября, 03:19
Updated 28 октября, 03:19
По словам одного из жильцов дома, ночью он услышал щелчок, а утром заметил трещину в окне. У двух других жителей оказались выбиты стекла на балконах, пишет Е1.
Екатеринбуржцы высказали предположение, что стрелок может жить на верхних этажах в доме напротив. Также, по мнению очевидца, выстрел был произведен из травматического оружия. Потерпевшие обратились в полицию. Организована проверка.
Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге пожилой мужчина стрелял в своего соседа. В отношении нападавшего в полиции началась проверка.