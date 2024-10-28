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Posted 28 октября, 03:17

Published 28 октября, 03:17

Modified 28 октября, 03:19

Updated 28 октября, 03:19

Неизвестный устроил стрельбу по дому в Екатеринбурге

Неизвестный устроил стрельбу по дому в Екатеринбурге

28 октября 2024, 03:17
Фото: Е1
В Екатеринбурге неизвестный обстрелял окна дома на трех этажах в Светлом микрорайоне. Инцидент произошел ночью 27 октября 2024 года.

По словам одного из жильцов дома, ночью он услышал щелчок, а утром заметил трещину в окне. У двух других жителей оказались выбиты стекла на балконах, пишет Е1.

Екатеринбуржцы высказали предположение, что стрелок может жить на верхних этажах в доме напротив. Также, по мнению очевидца, выстрел был произведен из травматического оружия. Потерпевшие обратились в полицию. Организована проверка.

Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге пожилой мужчина стрелял в своего соседа. В отношении нападавшего в полиции началась проверка.

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