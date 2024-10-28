Отставка замначальника МВД Тагила, выигрыш в «Что? Где? Когда» и цены на масло

Posted 28 октября, 17:02
Published 28 октября, 17:02
Modified 28 октября, 17:04
Updated 28 октября, 17:04
Поддерживать чистоту в Нижнем Тагиле летом помогали подростковые трудовые отряды. В Каменске-Уральском предприятия КУЗОЦМ загрязняло воду и воздух. Тагильчане опять дышали отравленным воздухом. TagilCity.ru подводит экоитоги минувшей недели.
Дмитрий Рублев, занимавший должность заместителя начальника МВД Нижнего Тагила, ушел в отставку. О причинах увольнения ничего не известно — высокопоставленный полицейский написал заявление по собственному желанию.
Вопрос тагильчанки Ирины Крицкой поставил в тупик самых умных людей страны — знатоков передачи «Что? Где? Когда». Они не смогли догадаться, с какой целью в дом известного русского художника Ильи Репина каждую неделю приходили богатые люди. Ответив неправильно, знатоки потеряли деньги, которые отправились в Нижний Тагил.
Эксперты объяснили, по какой причине в Свердловской области подорожало сливочное масло. Оказывается, производители искусственно сдерживали рост цен на этот важный продукт в течение последних двух лет. Однако в августе себестоимость масла выросла на 16%, зарплаты — на 25%, поэтому сдерживать цены теперь крайне сложно.
В Свердловской области в 2024 году на треть выросло число преступлений, совершенных в сети, по телефону и с помощью других средств связи. Это на 18% больше, чем в прошлом году. На первом месте — мошенничества самого разного рода, на втором — преступления, связанные с наркотиками, на третьем — кражи.