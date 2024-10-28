Отставка замначальника МВД Тагила, выигрыш в «Что? Где? Когда» и цены на масло

В Свердловской области в 2024 году на треть выросло число преступлений, совершенных в сети, по телефону и с помощью других средств связи. Это на 18% больше, чем в прошлом году. На первом месте — мошенничества самого разного рода, на втором — преступления, связанные с наркотиками, на третьем — кражи.