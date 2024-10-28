tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 17:02

Published 28 октября, 17:02

Modified 28 октября, 17:04

Updated 28 октября, 17:04

Отставка замначальника МВД Тагила, выигрыш в «Что? Где? Когда» и цены на масло

Отставка замначальника МВД Тагила, выигрыш в «Что? Где? Когда» и цены на масло

28 октября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru подвел экоитоги недели. Замначальника МВД Тагила ушел в отставку. Тагильчанка выиграла в «Что? Где? Когда» 300 тысяч рублей. Эксперты объяснили рост цен на сливочное масло в Свердловской области. Число онлайн-преступлений в регионе увеличилось на 30%. Итоги за 28 октября.

Поддерживать чистоту в Нижнем Тагиле летом помогали подростковые трудовые отряды. В Каменске-Уральском предприятия КУЗОЦМ загрязняло воду и воздух. Тагильчане опять дышали отравленным воздухом. TagilCity.ru подводит экоитоги минувшей недели.

Итоги недели: «Трудовое лето», завод, выбросы и недовольный рак
Узнать подробнее

Дмитрий Рублев, занимавший должность заместителя начальника МВД Нижнего Тагила, ушел в отставку. О причинах увольнения ничего не известно — высокопоставленный полицейский написал заявление по собственному желанию.

Замначальника МВД Нижнего Тагила ушел в отставку
Узнать подробнее

Вопрос тагильчанки Ирины Крицкой поставил в тупик самых умных людей страны — знатоков передачи «Что? Где? Когда». Они не смогли догадаться, с какой целью в дом известного русского художника Ильи Репина каждую неделю приходили богатые люди. Ответив неправильно, знатоки потеряли деньги, которые отправились в Нижний Тагил.

Тагильчанка выиграла 300 тысяч в телепередаче «Что? Где? Когда?»
Узнать подробнее

Эксперты объяснили, по какой причине в Свердловской области подорожало сливочное масло. Оказывается, производители искусственно сдерживали рост цен на этот важный продукт в течение последних двух лет. Однако в августе себестоимость масла выросла на 16%, зарплаты — на 25%, поэтому сдерживать цены теперь крайне сложно.

Стала известна причина роста цен на сливочное масло в Свердловской области
Узнать подробнее

В Свердловской области в 2024 году на треть выросло число преступлений, совершенных в сети, по телефону и с помощью других средств связи. Это на 18% больше, чем в прошлом году. На первом месте — мошенничества самого разного рода, на втором — преступления, связанные с наркотиками, на третьем — кражи.

В Свердловской области почти на 30% выросло число онлайн-преступлений
Узнать подробнее
Читайте также:
Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуниеГололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщикаОпасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста
#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Увольнение#Криминал#Онлайн#МВД#Шоу#Преступления#Выигрыш#Вопрос#Екатеринбург#Сливочное масло#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика