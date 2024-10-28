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Posted 28 октября, 06:36

Published 28 октября, 06:36

Modified 28 октября, 06:38

Updated 28 октября, 06:38

По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ

По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ

28 октября 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Свердловской области Госавтоинспекторы ищут нарушителей.

Массовые проверки водителей начались в выходные дни на дорогах области. Госавтоинспекторы ищут пьяных водителей и другие серьезные нарушения правил дорожного движения, пишет telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Пристальное внимание уделяется обнаружению водителей без прав или лишенных их ранее. Также рейд направлен на выявление пьяных водителей.

Так, одним из пойманных нарушителей оказался не пристегнутый молодой 23-летний водитель без водительских прав и страховки. Ему придется заплатить штраф. Машина пока находится на штраф-стоянке.

Напомним, в Камышлове водитель лишился машины за повторное пьяное вождение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#ГИБДД#Водитель#Пьяный водитель#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург
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