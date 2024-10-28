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Posted 28 октября 2024, 11:01

Published 28 октября 2024, 11:01

Modified 28 октября 2024, 11:03

Updated 28 октября 2024, 11:03

Почему еда пригорает на антипригарной сковороде: какие ошибки допускают хозяйки

Почему еда пригорает на антипригарной сковороде: какие ошибки допускают хозяйки

28 октября 2024, 11:01
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Со временем любимая антипригарная сковорода начинает терять свои свойства. Если ранее вы могли готовить без особого труда, то теперь ваши блюда прилипают к поверхности. Почему это происходит? И как продлить срок службы такой посуды?

Сковороды с антипригарным покрытием стали настоящим спасением для многих домохозяек. Но, как показывает практика, они имеют свойство портиться. Если неправильно использовать такую сковороду, то уже очень скоро ее придется выбросить.

Какие же ошибки допускают хозяйки при использовании сковороды?

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  • Использование металлических приборов. Они повреждают покрытие, особенно если оно сделано из тефлона. Лучше выбирать силиконовые или пластиковые лопатки.
  • Слишком высокие температуры. Антипригарные сковороды нельзя перегревать — это разрушает верхний слой.
  • Неправильный уход. Сковороды с антипригарным покрытием нельзя чистить жесткими губками и агрессивными моющими средствами. Кроме того, их нельзя мыть в посудомоечной машине.
  • Неправильное хранение. Часто хозяйки хранят посуду в шкафу, складывая кастрюли и сковородки друг в друга. Если ставить в антипригарную сковороду металлические предметы, то покрытие будет царапаться и сдираться.
Фото: 1MI

Всегда перемешивайте еду в сковородке деревянными, пластиковыми или силиконовыми столовыми приборами. Никогда не раскаляйте ее докрасна, готовьте на слабом или среднем огне. Мыть антипригарную сковороду очень просто: налейте немного геля для мытья посуды на мягкую сторону губки, потрите и хорошенько сполосните водой.

Используйте разделительные прокладки между сковородами при их хранении. Это убережет поверхность от повреждений и царапин. Можно также повесить сковороды на крючки, чтобы они не контактировали с другими предметами, — дают советы эксперты портала ixbt.com.

А напоследок мы поделимся с вами секретом, который надолго продлить срок службы этой недешевой посуды. После каждого мытья обрабатывайте сковороду растительным маслом: просто капните несколько капель на поверхность и оботрите бумажным полотенцем. Масло предохранит от царапин и растрескивания.

Ранее эксперты рассказали, как защитить сковороду от образования нагара.

Источник: ixbt.com.

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