Почему еда пригорает на антипригарной сковороде: какие ошибки допускают хозяйки

Сюжет Дом и сад

Со временем любимая антипригарная сковорода начинает терять свои свойства. Если ранее вы могли готовить без особого труда, то теперь ваши блюда прилипают к поверхности. Почему это происходит? И как продлить срок службы такой посуды?