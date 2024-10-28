Почему еда пригорает на антипригарной сковороде: какие ошибки допускают хозяйки

Posted 28 октября, 11:01
Published 28 октября, 11:01
Modified 28 октября, 11:03
Updated 28 октября, 11:03
Сковороды с антипригарным покрытием стали настоящим спасением для многих домохозяек. Но, как показывает практика, они имеют свойство портиться. Если неправильно использовать такую сковороду, то уже очень скоро ее придется выбросить.
Какие же ошибки допускают хозяйки при использовании сковороды?
Всегда перемешивайте еду в сковородке деревянными, пластиковыми или силиконовыми столовыми приборами. Никогда не раскаляйте ее докрасна, готовьте на слабом или среднем огне. Мыть антипригарную сковороду очень просто: налейте немного геля для мытья посуды на мягкую сторону губки, потрите и хорошенько сполосните водой.
Используйте разделительные прокладки между сковородами при их хранении. Это убережет поверхность от повреждений и царапин. Можно также повесить сковороды на крючки, чтобы они не контактировали с другими предметами, — дают советы эксперты портала ixbt.com.
А напоследок мы поделимся с вами секретом, который надолго продлить срок службы этой недешевой посуды. После каждого мытья обрабатывайте сковороду растительным маслом: просто капните несколько капель на поверхность и оботрите бумажным полотенцем. Масло предохранит от царапин и растрескивания.
Ранее эксперты рассказали, как защитить сковороду от образования нагара.
Источник: ixbt.com.