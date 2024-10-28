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Posted 28 октября, 08:56

Published 28 октября, 08:56

Modified 28 октября, 08:58

Updated 28 октября, 08:58

Подала этот десерт с сухофруктами на дне рождения мужа: гости смели его за пару минут

Подала этот десерт с сухофруктами на дне рождения мужа: гости смели его за пару минут

28 октября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Сегодня гостей трудно удивить вкусным десертом, однако эти вкусные кексики с сухофруктами и орешками всегда заходят на ура. Делимся с вами простым рецептом, которым всегда сможете удивить даже самых привередливых едоков.

Кекс получается удивительно нежным, вкусным и ароматным. Им отлично можно заменить жирный масляный торт.

Вот какие ингредиенты вам понадобятся:

  • мука — 200 граммов;
  • сахар — 130 граммов;
  • сливочное масло — 1 пачка;
  • смесь орехов — 1 горсть;
  • смесь сухофруктов — 1 горсть;
  • коньяк или ром — 10 столовых ложек;
  • яйца куриные — 2 штуки;
  • соль — по вкусу;
  • разрыхлитель (сода) — 1 чайная ложка.

Перед тем, как приготовить наш кекс, подготовим орехи и сухофрукты. Их нужно замочить на ночь в алкоголе. Если нет возможности ждать так долго, то оставьте их хотя бы на пару часов.

Фото: Изображение Midjourney

Смешайте в миске яйца, сахар и соль. Сливочное масло растопите и влейте в миску. Смесь как следует перемешайте, чтобы она стала полностью однородной. Далее добавим муку, но предварительно добавим в нее разрыхлитель. Тесто в итоге должно получиться достаточно густым, но все же текучим.

В конце добавляем сухофрукты (если алкоголь впитался не полностью, остатки сливаем) и хорошо перемешиваем, — советуют авторы telegram-канала «Едим Дома».

Духовку необходимо предварительно разогреть до температуры 180 градусов. Форму для запекания застелите пергаментом и вылейте в нее получившуюся смесь из теста и сухофруктов. Запекаться наш кекс будет около 50 минут. Если в духовке есть режим «Верх/низ», выберите его.

Когда кекс будет готов, остудите его до комнатной температуры и можете подавать к чаю. Вы получите очень вкусное и полезное лакомство, которое оценят и взрослые, и дети. К тому же оно будет гораздо менее калорийным, чем традиционный торт. Приятного аппетита!

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