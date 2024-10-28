Подала этот десерт с сухофруктами на дне рождения мужа: гости смели его за пару минут

Posted 28 октября, 08:56
Published 28 октября, 08:56
Modified 28 октября, 08:58
Updated 28 октября, 08:58
Кекс получается удивительно нежным, вкусным и ароматным. Им отлично можно заменить жирный масляный торт.
Вот какие ингредиенты вам понадобятся:
Перед тем, как приготовить наш кекс, подготовим орехи и сухофрукты. Их нужно замочить на ночь в алкоголе. Если нет возможности ждать так долго, то оставьте их хотя бы на пару часов.
Смешайте в миске яйца, сахар и соль. Сливочное масло растопите и влейте в миску. Смесь как следует перемешайте, чтобы она стала полностью однородной. Далее добавим муку, но предварительно добавим в нее разрыхлитель. Тесто в итоге должно получиться достаточно густым, но все же текучим.
В конце добавляем сухофрукты (если алкоголь впитался не полностью, остатки сливаем) и хорошо перемешиваем, — советуют авторы telegram-канала «Едим Дома».
Духовку необходимо предварительно разогреть до температуры 180 градусов. Форму для запекания застелите пергаментом и вылейте в нее получившуюся смесь из теста и сухофруктов. Запекаться наш кекс будет около 50 минут. Если в духовке есть режим «Верх/низ», выберите его.
Когда кекс будет готов, остудите его до комнатной температуры и можете подавать к чаю. Вы получите очень вкусное и полезное лакомство, которое оценят и взрослые, и дети. К тому же оно будет гораздо менее калорийным, чем традиционный торт. Приятного аппетита!
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