Пока на снимках: мэр Екатеринбурга похвастался новым парком 50-летия ВЛКСМ

Парк, за который екатеринбуржцы проголосовали в рамках проекта ФКГС весной 2024 года, полностью преобразится в 2025 году. Объект набрал большое количество голосов — более 300 тысяч. Рендеры будущего обновленного парка мэр опубликовал в соцсетях.