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Posted 28 октября, 16:09

Published 28 октября, 16:09

Modified 28 октября, 16:11

Updated 28 октября, 16:11

Мэр Екатеринбурга показал, как будет выглядеть обновленный парк 50-летия ВКЛСМ

Пока на снимках: мэр Екатеринбурга похвастался новым парком 50-летия ВЛКСМ

28 октября 2024, 16:09
Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга показал, как будет выглядеть обновленный парк 50-летия ВКЛСМ

Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге полностью преобразится уже в следующем году. Как именно он будет выглядеть, рассказал мэр Алексей Орлов.

Парк, за который екатеринбуржцы проголосовали в рамках проекта ФКГС весной 2024 года, полностью преобразится в 2025 году. Объект набрал большое количество голосов — более 300 тысяч. Рендеры будущего обновленного парка мэр опубликовал в соцсетях.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Подрядчик установит новые скамейки и фонари, будут обустроены тропинки и беговая дорожка. Отдельно сделают зону для прогулок с животными, также по проекту власти высадят новые деревья и кусты.

На Сортировке в Екатеринбурге появится сквер с фонтаном.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Благоустройство#Парк#Алексей Орлов#Озеленение#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Городская среда
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