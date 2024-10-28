Пока на снимках: мэр Екатеринбурга похвастался новым парком 50-летия ВЛКСМ

Posted 28 октября, 16:09
Published 28 октября, 16:09
Modified 28 октября, 16:11
Updated 28 октября, 16:11
Парк, за который екатеринбуржцы проголосовали в рамках проекта ФКГС весной 2024 года, полностью преобразится в 2025 году. Объект набрал большое количество голосов — более 300 тысяч. Рендеры будущего обновленного парка мэр опубликовал в соцсетях.
Подрядчик установит новые скамейки и фонари, будут обустроены тропинки и беговая дорожка. Отдельно сделают зону для прогулок с животными, также по проекту власти высадят новые деревья и кусты.
На Сортировке в Екатеринбурге появится сквер с фонтаном.