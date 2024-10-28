Приятные неожиданности преподнесет ноябрь жителям Кузбасса

Кроме того, морозы до -20 придут в ноябре в Новосибирскую область. По данным ГУ МЧС по региону, в первой декаде следующего месяца температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса. Днем ожидается от 0 до +9 градусов, ночью — -5, +5, местами до -7, -12. Также ожидаются дожди с мокрым снегом, в отдельные дни — порывистый ветер.