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Posted 28 октября, 12:25

Published 28 октября, 12:25

Modified 29 октября, 12:29

Updated 29 октября, 12:29

Приятные неожиданности преподнесет ноябрь жителям Кузбасса

28 октября 2024, 12:25
Синоптики рассказали кузбассовцам о том, какой будет погода в последний месяц осени.

Так, согласно сайту «Яндекс Погода», ноябрь будет сухим и солнечным. Днем температура воздуха будет достигать от -5 до +6, а ночью столбики термометра покажут отметку в -8 градусов Цельсия, пишет sibdepo.ru.

Gismeteo сообщает, что ноябрь будет пасмурным, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем будет от -5 до +4, ночью может похолодать до -5.

По данным сайта World-weather, ноябрь преподнесет жителям Кузбасса осадки. Ночью может похолодать до -14 градусов Цельсия, а днем потеплеет до +5.

Кроме того, морозы до -20 придут в ноябре в Новосибирскую область. По данным ГУ МЧС по региону, в первой декаде следующего месяца температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса. Днем ожидается от 0 до +9 градусов, ночью — -5, +5, местами до -7, -12. Также ожидаются дожди с мокрым снегом, в отдельные дни — порывистый ветер.

Во второй декаде ноября также температура воздуха будет выше нормы. Днем ожидается -5, +5 градусов, ночью столбики термометра опустятся до -10, +3, местами похолодает до -13, -18 градусов. В регионе пройдет мокрый снег, порывистый ветер также прогнозируют в отдельные дни.

В Нижегородской области средняя месячная температура воздуха будет выше многолетних значений. Средняя месячная температура воздуха по региону в ноябре ожидается -1, -3°C, согласно предварительному прогнозу ФГБУ «Гидрометцентр России». Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества (норма 40−55 мм).

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