«Пункт назначения»: на трассе под Нижним Тагилом грузовик попал в ДТП

Posted 28 октября, 09:57
Published 28 октября, 09:57
Modified 28 октября, 09:59
Updated 28 октября, 09:59
Эпичные кадры попали на камеру видеорегистратора ехавшего в это время автомобиля. На записи видно, что «Газель» мчится в темноте по трассе и в какой-то момент деревянные доски начинают падать на асфальт, прямо под колеса ехавшей следом на грузовиком машины.
По предварительной информации никто не пострадал, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее на трассе под Екатеринбургом проехал кортеж из 20 автомобилей ДПС.