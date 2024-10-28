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Posted 28 октября, 09:57

Published 28 октября, 09:57

Modified 28 октября, 09:59

Updated 28 октября, 09:59

На трассе под Нижним Тагилом из грузовика рассыпались доски

«Пункт назначения»: на трассе под Нижним Тагилом грузовик попал в ДТП

28 октября 2024, 09:57
Фото: 1MI

На трассе под Нижним Тагилом из грузовика рассыпались доски

На трассе под Нижним Тагилом доски из грузовика летели под колеса ехавшего за ним транспорта.

Эпичные кадры попали на камеру видеорегистратора ехавшего в это время автомобиля. На записи видно, что «Газель» мчится в темноте по трассе и в какой-то момент деревянные доски начинают падать на асфальт, прямо под колеса ехавшей следом на грузовиком машины.

По предварительной информации никто не пострадал, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Трасса#Екатеринбург#Инцидент
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