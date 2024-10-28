«Пункт назначения»: на трассе под Нижним Тагилом грузовик попал в ДТП

Эпичные кадры попали на камеру видеорегистратора ехавшего в это время автомобиля. На записи видно, что «Газель» мчится в темноте по трассе и в какой-то момент деревянные доски начинают падать на асфальт, прямо под колеса ехавшей следом на грузовиком машины.