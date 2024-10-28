Региональный Форум «Zа Самбо» прошел в Верхней Пышме

На повестке Форума — лучшие программы в направлениях «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в ГТО» и «Самбо в семинарии». Спикеры из МАОУ СОШ №25, Уральского государственного горного университета и Екатеринбургской православной духовной семинарии рассказали о примерах, формах взаимодействия и результатах работы в рамках проекта.