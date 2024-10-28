Региональный Форум «Zа Самбо» прошел в Верхней Пышме

Posted 28 октября, 14:07
Published 28 октября, 14:07
Modified 28 октября, 14:10
Updated 28 октября, 14:10
Площадкой события стала верхнепышминская школа №25. Именно она является одним из флагманов реализации проекта «Самбо в школу!». В мероприятии приняли участие члены Общественного совета «Za самбо», ректоры ВУЗов, начальники департаментов управления образования и педагоги из муниципалитетов Свердловской области.
Самбо в школу» стал фундаментальным проектом не только Свердловской области, но и России в целом. Самбо — это национальный вид спорта, который формирует разностороннюю личность, воспитывает дух патриотизма, — рассказал заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.
На повестке Форума — лучшие программы в направлениях «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в ГТО» и «Самбо в семинарии». Спикеры из МАОУ СОШ №25, Уральского государственного горного университета и Екатеринбургской православной духовной семинарии рассказали о примерах, формах взаимодействия и результатах работы в рамках проекта.
Сегодняшний форум очень важен для того, чтобы мы могли обратиться к профессиональной общественности, к педагогическому и спортивному сообществу и заявить о том, что проект «Самбо в школу», в целом проект «Zа Самбо» сильно отличается от других проектов. Мы увидели сегодня, что в Свердловской области проект реализуется, точно отражая его главную цель: сохранение традиционных ценностей, формирование гармоничной личности, уважительное отношение к наставникам, старшему поколению, — сообщила исполнительный директор всероссийского проекта «Самбо в школу!» Елена Ломакина.
Участники встречи посетили мастер-класс Антона Брачева по национальной борьбе «Алтайский куреш», увидели выступления в рамках направления «Демо-самбо» от победителей регионального отбора всероссийских соревнований «Самбо в школу» и творческие номера от воспитанников направления «Адаптивное самбо» и СШ Единоборств.
Форум собрал представителей разных муниципалитетов. Основные цели и задачи сегодняшней встречи — рассказать и показать, как стать участникам проекта «Zа Самбо» тем, кто в этом реально заинтересован. Хочу выразить благодарность Министерству образования и молодежной политики и Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, а также Федерации самбо региона за помощь в организации мероприятия, — отметил координатор проекта «Zа Самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Всего региональный Форум партийного проекта «Zа Самбо» собрал более 200 участников. Мероприятие организовано областными Общественным советом «Zа Самбо» и Министерством физической культуры и спорта.
Интересно, что перед началом мероприятия состоялась торжественная церемония открытия интерактивной фотовыставки «Хобби самбистов», рассказывающей о профессиональных спортсменах, чемпионах самбо, тренерах, участниках направлений «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в семинарии», «Адаптивное самбо».
Церемонию открытия выставки посетили герои фотопроекта: самый титулованный самбист Свердловской области Альсим Черноскулов, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, заслуженный тренер России Михаил Суханов, участники направления «Адаптивное самбо», «Самбо в ВУЗы» и «Самбо в семинарии». Экскурсию по фотовыставке для почетных гостей провел Тимур Галлямов.
Фотовыставка «Хобби самбистов» будет открыта во Дворце самбо Верхней Пышмы и в День самбо — 16 ноября.