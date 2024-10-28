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Posted 28 октября, 14:15

Published 28 октября, 14:15

Modified 28 октября, 14:17

Updated 28 октября, 14:17

Сквозняки в доме исчезли через 5 минут: этот материал вмиг закупорил щели на окнах

Сквозняки в доме исчезли через 5 минут: этот материал вмиг закупорил щели на окнах

28 октября 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
В октябре, когда температура воздуха на улице опускается до минусовых значений, важно максимально утеплить дом. Но что делать, если из щелей в окнах немилосердно дует? Делимся простейшим лайфхаком, который избавить от сквозняков за 5 минут.

Сквозняки — главные враги человека в осеннее время. Не так страшен постоянный холод, как непрерывный поток холодного воздуха из щелей на окнах. Быстрые перепады температуры, вызванные сквозняками, приводят к мышечным спазмам и болям в спине и шее. Переохлаждение ослабляет организм и провоцирует простуды, из-за снижения иммунитета человек более подвержен вирусным заболеваниям. В конце концов, сквозняки — это просто неприятно!

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Часто ветер по квартире «гуляет» из-за негерметичных окон. Раньше щели в окнах заделывали с помощью тряпок и обычной бумаги, которую приклеивали к деревянным рамам с помощью хозяйственного мыла. Это был важный этап подготовки к зиме, причем оклейка окон занимала достаточно много времени.

Хорошо, что сегодня можно утеплиться гораздо более простыми методами.

Многие хозяева уже оценили пользу самоклеящихся гибких бордюрных лент. Их применяют для герметизации стыков ванн и санузлов со стенами, однако со сквозняками из окон такие ленты тоже прекрасно справляются, — говорится в материале на портале «Хибины».
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Бордюрные ленты практически не заметны на белых пластиковых окнах. Продаются они в рулонах разной ширины, поэтому вы легко сможете выбрать нужный вам размер. Наклеить такую ленту очень просто. Поверхность нужно обезжирить, затем приложить ленту и придавить пальцами к стыку. Для максимального эффекта обработайте приклеенную полоску струей горячего воздуха — для этих целей подойдет обычный фен для волос.

Весной вы также легко сможете удалить ленту — она не оставит ни пятен, ни других следов.

Ранее эксперты рассказали о том, как можно существенно сэкономить на отоплении в загородном или дачном доме.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окна#Дом#Пластиковые окна#Дом и сад#КЦ#Утепление#Сквозняки
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