Сквозняки в доме исчезли через 5 минут: этот материал вмиг закупорил щели на окнах

Сквозняки — главные враги человека в осеннее время. Не так страшен постоянный холод, как непрерывный поток холодного воздуха из щелей на окнах. Быстрые перепады температуры, вызванные сквозняками, приводят к мышечным спазмам и болям в спине и шее. Переохлаждение ослабляет организм и провоцирует простуды, из-за снижения иммунитета человек более подвержен вирусным заболеваниям. В конце концов, сквозняки — это просто неприятно!