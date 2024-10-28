Стала известна причина роста цен на сливочное масло в Свердловской области

Выяснилось, что цены на данный вид молочной продукции сдерживали в течение последних двух лет. При этом затраты на производство этого продукта постоянно росли. Так, например, только в августе 2024 года себестоимость производства данного продукта выросла на 16 процентов, а зарплаты сотрудников на четверть. Кроме того, значительно выросли расходы на сырье, сообщает «Союзмолоко».