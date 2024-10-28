Стала известна причина роста цен на сливочное масло в Свердловской области

Posted 28 октября, 09:03
Published 28 октября, 09:03
Modified 28 октября, 09:05
Updated 28 октября, 09:05
Выяснилось, что цены на данный вид молочной продукции сдерживали в течение последних двух лет. При этом затраты на производство этого продукта постоянно росли. Так, например, только в августе 2024 года себестоимость производства данного продукта выросла на 16 процентов, а зарплаты сотрудников на четверть. Кроме того, значительно выросли расходы на сырье, сообщает «Союзмолоко».
Тем не менее, ФАС планирует скорректировать рост цен на товары первой необходимости. Цены либо зафиксируют, либо снизят.
Ранее в магазине в Екатеринбурге участились кражи сливочного масла после повышения цен.