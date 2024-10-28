Тагильчанка выиграла 300 тысяч в телепередаче «Что? Где? Когда?»

Posted 28 октября, 12:27
Published 28 октября, 12:27
Modified 28 октября, 12:29
Updated 28 октября, 12:29
Тагильчанка в составе команды телезрителей задала знатокам вопрос, на который они не смогли ответить.
Ее вопрос был про знаменитого художника Илью Репина. Тагильчанка спросила, с какой целью раз в неделю в один и тот же день к живописцу домой приходили абсолютно незнакомые богатые люди.
Команда знатока Дениса Теплякова сошлась во мнении, что посетители приносили для консультации профессионала свои художественные работы. Однако, как оказалось, Илья Ефимович в этот день подтверждал, что купленные холсты написаны его рукой и являются подлинниками.
За этот вопрос уроженка Свердловской области выиграла 300 тысяч рублей от спонсоров телепроекта, пишет АН «Между строк».
Напомним, жители Каменска-Уральского поборются за 5 млн рублей в телевизионном шоу.