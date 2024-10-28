tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 12:27

Published 28 октября, 12:27

Modified 28 октября, 12:29

Updated 28 октября, 12:29

Тагильчанка выиграла 300 тысяч в телепередаче «Что? Где? Когда?»

Тагильчанка выиграла 300 тысяч в телепередаче «Что? Где? Когда?»

28 октября 2024, 12:27
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила Ирина Крицкая смогла поставить в тупик знатоков.

Тагильчанка в составе команды телезрителей задала знатокам вопрос, на который они не смогли ответить.

Ее вопрос был про знаменитого художника Илью Репина. Тагильчанка спросила, с какой целью раз в неделю в один и тот же день к живописцу домой приходили абсолютно незнакомые богатые люди.

Команда знатока Дениса Теплякова сошлась во мнении, что посетители приносили для консультации профессионала свои художественные работы. Однако, как оказалось, Илья Ефимович в этот день подтверждал, что купленные холсты написаны его рукой и являются подлинниками.

За этот вопрос уроженка Свердловской области выиграла 300 тысяч рублей от спонсоров телепроекта, пишет АН «Между строк».

Напомним, жители Каменска-Уральского поборются за 5 млн рублей в телевизионном шоу.

Участница шоу «Беременна в 16» из Екатеринбурга снялась в новом шоу о беременности
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Шоу#Выигрыш#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика