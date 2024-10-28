Учительнице гимназии в Екатеринбурге сожгли автомобиль в автосервисе

Posted 28 октября, 11:52
Published 28 октября, 11:52
Modified 28 октября, 11:54
Updated 28 октября, 11:54
Сотрудник автосервиса, приехавший утром на работу, увидел, что иномарка горит. Он мгновенно принялся самостоятельно тушить огонь. По его словам, медлить было нельзя, так как огонь мог перейти на трансформаторную будку и газовую трубу, пишет Ура.ру.
В результате машина оказалась полностью сгоревшей. На записи с видеокамер было заметно, что ранним утром двое неизвестных подобрались к автомобилю и, облив его жидкостью, подожгли, а затем убежали.
Педагог не знает, кто это может быть. По ее словам, она ни с кем не конфликтует. По факту происшествия в полиции проводится проверка.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли автомобиль бывшего следователя, который сейчас работает адвокатом.