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Posted 28 октября, 11:52

Published 28 октября, 11:52

Modified 28 октября, 11:54

Updated 28 октября, 11:54

Учительнице гимназии в Екатеринбурге сожгли автомобиль в автосервисе

Учительнице гимназии в Екатеринбурге сожгли автомобиль в автосервисе

28 октября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге учительнице гимназии №161 неизвестные подожгли автомобиль Chevrolet. Происшествие случилось в автосервисе 27 октября 2024 года.

Сотрудник автосервиса, приехавший утром на работу, увидел, что иномарка горит. Он мгновенно принялся самостоятельно тушить огонь. По его словам, медлить было нельзя, так как огонь мог перейти на трансформаторную будку и газовую трубу, пишет Ура.ру.

В результате машина оказалась полностью сгоревшей. На записи с видеокамер было заметно, что ранним утром двое неизвестных подобрались к автомобилю и, облив его жидкостью, подожгли, а затем убежали.

Педагог не знает, кто это может быть. По ее словам, она ни с кем не конфликтует. По факту происшествия в полиции проводится проверка.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли автомобиль бывшего следователя, который сейчас работает адвокатом.

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