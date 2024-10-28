В 99-лет умерла дочь уральского писателя Павла Бажова

Posted 28 октября, 15:08
Published 28 октября, 15:08
Modified 28 октября, 15:10
Updated 28 октября, 15:10
Об этой трагичной новости сообщили в Фонде Егора Гайдара. Женщина скончалась 28 октября в Москве.
Как пишут ее коллеги, она была выдающимся доктором экономических наук, была верна своему долгу. На ее долю выпала очень тяжелая ноша, она пережила множество экономических кризисов, о которых вместе со своим мужем-журналистом они писали.
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