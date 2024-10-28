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Posted 28 октября, 15:08

Published 28 октября, 15:08

Modified 28 октября, 15:10

Updated 28 октября, 15:10

В 99-лет умерла дочь уральского писателя Павла Бажова

В 99-лет умерла дочь уральского писателя Павла Бажова

28 октября 2024, 15:08
Фото: Фонд Егора Гайдара
Ариадна Бажова-Гайдар, дочь Павла Бажова и мать Егора Гайдара, скончалась на 99-м году жизни после перелома шейки бедра.

Об этой трагичной новости сообщили в Фонде Егора Гайдара. Женщина скончалась 28 октября в Москве.

Как пишут ее коллеги, она была выдающимся доктором экономических наук, была верна своему долгу. На ее долю выпала очень тяжелая ноша, она пережила множество экономических кризисов, о которых вместе со своим мужем-журналистом они писали.

Ариадна Бажова-Гайдар пережила всех своих родственников: мужа и сыновей.

19 октября 2024 года ушел из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной войны.

В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки
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