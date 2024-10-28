В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задержали рейсы почти на сутки

Posted 28 октября, 04:43
Published 28 октября, 04:43
Modified 28 октября, 04:45
Updated 28 октября, 04:45
Вылет одного рейса был назначен 28 октября на 8:10, а другого — на 14:55. Информацию о задержке и переносе маршрутов можно узнать на электронном табло аэропорта Кольцово.
Кроме того, у авиакомпании Red Wings произошла задержка отправки рейса в Омск. У этой же компании опаздывает самолет, который должен прилететь в уральскую столицу из Архангельска.
Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге более, чем на 7 часов задержался вылет воздушного транспорта в Ульяновск.