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Posted 28 октября, 04:43

Published 28 октября, 04:43

Modified 28 октября, 04:45

Updated 28 октября, 04:45

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задержали рейсы почти на сутки

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задержали рейсы почти на сутки

28 октября 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали авиарейсы в Якутск и Санкт-Петербург компании «Якутия» почти на сутки. Самолеты должны были вылететь 27 октября 2024 года в 12:30 и в 21:00.

Вылет одного рейса был назначен 28 октября на 8:10, а другого — на 14:55. Информацию о задержке и переносе маршрутов можно узнать на электронном табло аэропорта Кольцово.

Кроме того, у авиакомпании Red Wings произошла задержка отправки рейса в Омск. У этой же компании опаздывает самолет, который должен прилететь в уральскую столицу из Архангельска.

Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге более, чем на 7 часов задержался вылет воздушного транспорта в Ульяновск.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Задержка#Аэропорт#Задержка вылета#Екатеринбург#Воздушное судно#Red Wings
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