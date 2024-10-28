В челябинском Коркино цыгане разъехались и бросили своих собак на произвол судьбы

Как рассказала одна из местных жительниц, ей известны как минимум три адреса, где собаки голодают уже три дня. Заботу об одной из собак, крупном алабае, она взяла на себя и перебрасывает ему еду через забор. Овчарке по соседству кто-то налил воды, однако еды у пса нет. Однако сердобольных жителей Корково, которые убеждают сограждан в том, что животные ни в чем не виноваты, поддерживают далеко не все: женщина утверждает, что при попытке поднять эту тему в соцсетях она получает большое количество негатива.