В челябинском Коркино цыгане разъехались и бросили своих собак на произвол судьбы

Posted 28 октября, 15:35
Published 28 октября, 15:35
Modified 28 октября, 15:37
Updated 28 октября, 15:37
В основных речь идет о крупных псах, в том числе породистых. После отъезда хозяев местные жители не спешат кормить животных, пишет «МК».
Как рассказала одна из местных жительниц, ей известны как минимум три адреса, где собаки голодают уже три дня. Заботу об одной из собак, крупном алабае, она взяла на себя и перебрасывает ему еду через забор. Овчарке по соседству кто-то налил воды, однако еды у пса нет. Однако сердобольных жителей Корково, которые убеждают сограждан в том, что животные ни в чем не виноваты, поддерживают далеко не все: женщина утверждает, что при попытке поднять эту тему в соцсетях она получает большое количество негатива.
Дома уехавших цыган охраняет полиция, однако правоохранители не соглашаются освободить собак и отправить их в приюты, так как это якобы частная собственность.
В ночь на субботу, 26 октября, в Коркино вновь горели цыганские дома.