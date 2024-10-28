tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 06:55

Published 28 октября, 06:55

Modified 28 октября, 06:57

Updated 28 октября, 06:57

В Екатеринбурге будут судить мошенника за кражу 20 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить мошенника за кражу 20 млн рублей

28 октября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге будут судить 36-летнего афериста. Он украл более 20 млн рублей, за это его может ждать до 10 лет тюрьмы.

Как выяснило следствие, свои злодеяния мужчина начал совершать в феврале 2023 года. Свою банду силовикам он не сдал, поэтому их продолжают искать, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Мошенники действовали по стандартной схеме — звонили людям и представлялись сотрудниками различных ведомств. А задачей подозреваемого было снятие наличных и перевод их на другие счета.

Сообщается о двух эпизодах кражи: у жителя Свердловской области на 1,5 млн рублей и у актрисы из Москвы на 19 млн рублей.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники убедили военного врача отдать им машину и 5 млн рублей.

Квиток от ЖЭКа потрошителя: тагильчанам приходят квитанции от мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 млн рублейЖитель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской областиВ Свердловской области поклонники Мавроди обворовали людей на 117 миллионов рублей
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Обман#Мошенники#Екатеринбург#Аферисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика