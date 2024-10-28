В Екатеринбурге будут судить мошенника за кражу 20 млн рублей

Posted 28 октября, 06:55
Published 28 октября, 06:55
Modified 28 октября, 06:57
Updated 28 октября, 06:57
Как выяснило следствие, свои злодеяния мужчина начал совершать в феврале 2023 года. Свою банду силовикам он не сдал, поэтому их продолжают искать, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Мошенники действовали по стандартной схеме — звонили людям и представлялись сотрудниками различных ведомств. А задачей подозреваемого было снятие наличных и перевод их на другие счета.
Сообщается о двух эпизодах кражи: у жителя Свердловской области на 1,5 млн рублей и у актрисы из Москвы на 19 млн рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники убедили военного врача отдать им машину и 5 млн рублей.