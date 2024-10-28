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Posted 28 октября, 05:40

Published 28 октября, 05:40

Modified 28 октября, 05:42

Updated 28 октября, 05:42

В Екатеринбурге на концерт блогера Ениной не пустили фанатов из-за возраста

В Екатеринбурге на концерт блогера Ениной не пустили фанатов из-за возраста

28 октября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на выступление Ани Ениной не пустили 50% зрителей из-за возрастного ценза.

На концерт Ениной в столице Среднего Урала не смогли попасть зрители младше 16 лет. Дело в том, что незадолго до ее выступления возрастное ограничение подняли до 16+. Ранее было заявлено, что приходить на концерт можно с 12 лет.

В результате многие поклонники творчества Ани не смогли попасть на концерт. У входа стояла полиция и проверяла документы у всех присутствующих.

Напомним, концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Концерт#Ограничение#Екатеринбург
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