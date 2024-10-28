В Екатеринбурге на концерт блогера Ениной не пустили фанатов из-за возраста

Posted 28 октября, 05:40
Published 28 октября, 05:40
Modified 28 октября, 05:42
Updated 28 октября, 05:42
На концерт Ениной в столице Среднего Урала не смогли попасть зрители младше 16 лет. Дело в том, что незадолго до ее выступления возрастное ограничение подняли до 16+. Ранее было заявлено, что приходить на концерт можно с 12 лет.
В результате многие поклонники творчества Ани не смогли попасть на концерт. У входа стояла полиция и проверяла документы у всех присутствующих.
Напомним, концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен.