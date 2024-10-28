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Posted 28 октября, 11:34

Published 28 октября, 11:34

Modified 28 октября, 11:36

Updated 28 октября, 11:36

В Екатеринбурге пациентка пыталась через суд записаться к понравившемуся врачу

В Екатеринбурге пациентка пыталась через суд записаться к понравившемуся врачу

28 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Суд отказал женщине, которая хотела лечиться у конкретного врача в Уральском институте травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина.

Екатеринбурженка, получившая перелом верхней конечности, выбрала врача по хорошим отзывам в интернете. Однако регистратура отказала ей в записи, объяснив, что специализация врача не соответствует ее проблеме. Пациентке предложили записаться к другому травматологу-ортопеду, на что она согласилась.

Позже женщина прочитала негативные отзывы о предложенном враче и решила отказаться от консультации. Кроме того, она подала в суд иск, утверждая, что ей навязали ненужную услугу, отказав в записи к желаемому специалисту.

Суд отклонил иск, указав, что пациентка сама согласилась на запись к другому врачу, а после прочтения отзывов могла отказаться от визита, но не сделала этого. Представитель института также подчеркнул разницу в специализациях врачей и объяснил, что выбранный женщиной врач не занимается лечением переломов.

Женщина на этом не успокоилась и пыталась обжаловать решение суда, но безрезультатно, сообщает пресс-служба облсуда.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Врач#Екатеринбург#Инцидент
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