В Екатеринбурге пациентка пыталась через суд записаться к понравившемуся врачу

Posted 28 октября, 11:34
Published 28 октября, 11:34
Modified 28 октября, 11:36
Updated 28 октября, 11:36
Екатеринбурженка, получившая перелом верхней конечности, выбрала врача по хорошим отзывам в интернете. Однако регистратура отказала ей в записи, объяснив, что специализация врача не соответствует ее проблеме. Пациентке предложили записаться к другому травматологу-ортопеду, на что она согласилась.
Позже женщина прочитала негативные отзывы о предложенном враче и решила отказаться от консультации. Кроме того, она подала в суд иск, утверждая, что ей навязали ненужную услугу, отказав в записи к желаемому специалисту.
Суд отклонил иск, указав, что пациентка сама согласилась на запись к другому врачу, а после прочтения отзывов могла отказаться от визита, но не сделала этого. Представитель института также подчеркнул разницу в специализациях врачей и объяснил, что выбранный женщиной врач не занимается лечением переломов.
Женщина на этом не успокоилась и пыталась обжаловать решение суда, но безрезультатно, сообщает пресс-служба облсуда.
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