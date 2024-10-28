В Екатеринбурге пациентка пыталась через суд записаться к понравившемуся врачу

Суд отклонил иск, указав, что пациентка сама согласилась на запись к другому врачу, а после прочтения отзывов могла отказаться от визита, но не сделала этого. Представитель института также подчеркнул разницу в специализациях врачей и объяснил, что выбранный женщиной врач не занимается лечением переломов.