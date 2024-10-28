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Posted 28 октября, 12:05

Published 28 октября, 12:05

Modified 28 октября, 12:07

Updated 28 октября, 12:07

В Екатеринбурге появились аудиопрогулки по пяти районам

В Екатеринбурге появились аудиопрогулки по пяти районам

28 октября 2024, 12:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге теперь можно прогуляться с аудиогидом. Такие прогулки сделали в пяти районах города.

Аудиоэкскурсии выложены в свободный доступ. Теперь прогуляться по столице Среднего Урала можно в компании аудиогида на ВИЗе, в Парковом, на Уралмаше, а также по Втузгородоку и на Юго-Западе.

Каждая аудиоэкскурсия привязана к определенным точкам на карте. Экскурсии озвучили местные актеры.

Аудиоэкскурсии позволят жителям и гостям города узнать много нового об истории этих мест, сообщает пресс-служба паблик-арт программы «ЧО».

Напомним, в Нижнем Тагиле проводят бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Экскурсия#Аудиозапись#Екатеринбург#Внутренний туризм
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