В Екатеринбурге появились аудиопрогулки по пяти районам

Posted 28 октября, 12:05
Published 28 октября, 12:05
Modified 28 октября, 12:07
Updated 28 октября, 12:07
Аудиоэкскурсии выложены в свободный доступ. Теперь прогуляться по столице Среднего Урала можно в компании аудиогида на ВИЗе, в Парковом, на Уралмаше, а также по Втузгородоку и на Юго-Западе.
Каждая аудиоэкскурсия привязана к определенным точкам на карте. Экскурсии озвучили местные актеры.
Аудиоэкскурсии позволят жителям и гостям города узнать много нового об истории этих мест, сообщает пресс-служба паблик-арт программы «ЧО».
Напомним, в Нижнем Тагиле проводят бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее.