В Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама

Posted 28 октября, 08:42
Published 28 октября, 08:42
Modified 28 октября, 08:44
Updated 28 октября, 08:44
На церемонию прощания пришла пара десятков человек — родственники, друзья и просто неравнодушные люди, пишет URA.RU.
Напомним, Максим Иванников ушел на срочную службу осенью 2023 года. За несколько месяцев до «дембеля» его отправили в Курскую область. 12 сентября он перестал выходить на связь.
Его мама месяц пыталась найти сына, писала обращения во все возможные инстанции. Сначала ей сообщили, что сын пропал без вести, потом пришло извещение о смерти.
25 октября в Березовском простились с 26-летним бойцом СВО.