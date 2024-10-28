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Posted 28 октября, 08:42

Published 28 октября, 08:42

Modified 28 октября, 08:44

Updated 28 октября, 08:44

В Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама

В Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама

28 октября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прошли похороны 19-летнего срочника Максима Иванникова. Его мама месяц искала его, оказалось, что он погиб под Курском.

На церемонию прощания пришла пара десятков человек — родственники, друзья и просто неравнодушные люди, пишет URA.RU.

Напомним, Максим Иванников ушел на срочную службу осенью 2023 года. За несколько месяцев до «дембеля» его отправили в Курскую область. 12 сентября он перестал выходить на связь.

Его мама месяц пыталась найти сына, писала обращения во все возможные инстанции. Сначала ей сообщили, что сын пропал без вести, потом пришло извещение о смерти.

25 октября в Березовском простились с 26-летним бойцом СВО.

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