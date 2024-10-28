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Posted 28 октября, 12:29

Published 28 октября, 12:29

Modified 29 октября, 12:31

Updated 29 октября, 12:31

В Москве арендованные студии стали популярнее однушек

28 октября 2024, 12:29
Средняя цена на аренду квартиры в Москве в октябре составила 93 тысячи рублей, что на 7% меньше, чем месяцем ранее (около 100 тысяч рублей).

В Московской области средняя ставка сдачи жилья не изменилась с сентября и по-прежнему составляет 40 тысяч рублей, свидетельствует статистика, предоставленная интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экспертами «Авито Недвижимости».

Аренда студии или 1-комнатной квартиры обойдется москвичам и гостям столицы в 69-70 тысяч рублей. Снижение стоимости сдачи жилья в Москве в октябре связано со спадом активности арендаторов после пика сезона, отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. В Подмосковье однушку можно снять за 38 тысяч рублей в среднем, студию дороже — за 39 тысяч рублей.

По данным аналитиков, осенью этого года в Москве значительно вырос интерес к студиям — на 36%, в Московской области на 30%. Спрос на аренду 1-комнатных квартир в столице растет не так динамично — на 22%, а в Подмосковье на 33%.

Согласно статистике, в первые 3 недели октября 2024 года в Москве на 24% вырос спрос на долгосрочную аренду, в Московской области — на 28% в сравнении с аналогичным периодом января 2024 года. Динамика связана с традиционными пиковыми значениями спроса в конце августа-начале октября, а также переходом части населения, планировавшей приобрести собственное жилье, на рынок аренды после завершения программы льготной ипотеки 1 июля, заключили эксперты.

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