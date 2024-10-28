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Posted 28 октября, 13:46

Published 28 октября, 13:46

Modified 28 октября, 13:48

Updated 28 октября, 13:48

В Нижнем Тагиле замечен «призрак»

В Нижнем Тагиле замечен «призрак»

28 октября 2024, 13:46
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина замечена фигура в черном, напоминающая призрака.

Необычная инсталляция появилась в Нижнем Тагиле. Видимо, кто-то украсил к хэллоуину вход в здание. Фигура в черном плаще с капюшоном, напоминающая призрака или смерть (только без косы), стоит на улице Ленина. В руках у нее фонарь.

Очевидцы рассказали, что она появилась еще накануне. Ночью ее уже видели местные жители.

Ехала за рулем, боковым зрением увидела что-то темное у входа. Потом присмотрелась — жутко даже стало! Но интересно. Дочери понравилось, — рассказала читатель TagilCity.ru.

Напомним, в Нижнем Тагиле вандалы уничтожили одного из динозавров в парке на Пихтовых горах.

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