В Нижнем Тагиле замечен «призрак»

Posted 28 октября, 13:46
Published 28 октября, 13:46
Modified 28 октября, 13:48
Updated 28 октября, 13:48
Необычная инсталляция появилась в Нижнем Тагиле. Видимо, кто-то украсил к хэллоуину вход в здание. Фигура в черном плаще с капюшоном, напоминающая призрака или смерть (только без косы), стоит на улице Ленина. В руках у нее фонарь.
Очевидцы рассказали, что она появилась еще накануне. Ночью ее уже видели местные жители.
Ехала за рулем, боковым зрением увидела что-то темное у входа. Потом присмотрелась — жутко даже стало! Но интересно. Дочери понравилось, — рассказала читатель TagilCity.ru.
Напомним, в Нижнем Тагиле вандалы уничтожили одного из динозавров в парке на Пихтовых горах.