В Нижнем Тагиле замечен «призрак»

Необычная инсталляция появилась в Нижнем Тагиле. Видимо, кто-то украсил к хэллоуину вход в здание. Фигура в черном плаще с капюшоном, напоминающая призрака или смерть (только без косы), стоит на улице Ленина. В руках у нее фонарь.