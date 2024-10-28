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Posted 28 октября 2024, 14:34

Published 28 октября 2024, 14:34

Modified 28 октября 2024, 14:36

Updated 28 октября 2024, 14:36

В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

28 октября 2024, 14:34
Фото: Изображение Midjourney.
В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы. Известны несколько версий, зачем приехали ревизоры.

По версии одного из источников, проверка связана с большой нехваткой персонала, которая давно накрыла свердловскую полицию. Другой источник считает, что проверка связана с начислением новогодних премий, якобы чтобы они не достались личному составу, пишет URA.RU.

Однако в пресс-службе ведомства рассказали, что данная информация не соответствует реальности.

Напомним, после предыдущей проверки начальник МВД по Свердловской области грозил своим подчиненным массовыми увольнениями. Проверяющие нашли множество нарушений.

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