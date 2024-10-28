В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

Posted 28 октября, 14:34
Published 28 октября, 14:34
Modified 28 октября, 14:36
Updated 28 октября, 14:36
По версии одного из источников, проверка связана с большой нехваткой персонала, которая давно накрыла свердловскую полицию. Другой источник считает, что проверка связана с начислением новогодних премий, якобы чтобы они не достались личному составу, пишет URA.RU.
Однако в пресс-службе ведомства рассказали, что данная информация не соответствует реальности.
Напомним, после предыдущей проверки начальник МВД по Свердловской области грозил своим подчиненным массовыми увольнениями. Проверяющие нашли множество нарушений.