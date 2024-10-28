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Posted 28 октября, 16:36

Published 28 октября, 16:36

Modified 28 октября, 16:38

Updated 28 октября, 16:38

Свердловский Минздрав: больница Первоуральска укомплектована кадрами

В свердловском Минздраве опровергли кадровые проблемы в больнице Первоуральска

28 октября 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский Минздрав: больница Первоуральска укомплектована кадрами

В Минздраве Свердловской области опровергли информацию о том, что в городской больнице Первоуральска не хватает врачей и медсестер.

Информация о массовых увольнениях из горбольницы Первоуральска и возникшей в связи с этим нехватке кадров не соответствует действительности. На сегодняшний день здесь трудятся 900 врачей и медсестер, сообщили в свердловском Минздраве.

Главврач больницы Александр Рожин поделился статистикой. Так, только за последние несколько месяцев в учреждение устроились 30 человек: 25 молодых специалистов среднего звена и 5 врачей-целевиков. Продолжается набор в штат фельдшеров для работы на отдаленных территориях. А всего на работу с 1 января 2024 года принято 33 врача и 89 медсестер.

Уволились 28 врачей, из которых 15 ушли с работы на пенсию. По среднему медперсоналу ситуацию несколько хуже, так как уволилось столько же человек, сколько и было принято в штат, однако сотрудники увольнялись не одномоментно, поэтому ситуацию удавалось контролировать, в том числе за счет тех, кто приходил на работу.

В настоящее время ведется работа по привлечению кадров в учреждение, в том числе руководство работает со студентами: от Первоуральской городской больницы в УГМУ по целевым направлениям учатся 67 человек, в колледже — 50 человек.

Ранее уральские СМИ сообщили, что люди уходят из больницы по причине конфликтов с заместителем главврача Юрием Антониади.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Первоуральск#Больница#Врачи#Здравоохранение#Кадры#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Увольнения
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