В свердловском Минздраве опровергли кадровые проблемы в больнице Первоуральска

Posted 28 октября, 16:36
Published 28 октября, 16:36
Modified 28 октября, 16:38
Updated 28 октября, 16:38
Информация о массовых увольнениях из горбольницы Первоуральска и возникшей в связи с этим нехватке кадров не соответствует действительности. На сегодняшний день здесь трудятся 900 врачей и медсестер, сообщили в свердловском Минздраве.
Главврач больницы Александр Рожин поделился статистикой. Так, только за последние несколько месяцев в учреждение устроились 30 человек: 25 молодых специалистов среднего звена и 5 врачей-целевиков. Продолжается набор в штат фельдшеров для работы на отдаленных территориях. А всего на работу с 1 января 2024 года принято 33 врача и 89 медсестер.
Уволились 28 врачей, из которых 15 ушли с работы на пенсию. По среднему медперсоналу ситуацию несколько хуже, так как уволилось столько же человек, сколько и было принято в штат, однако сотрудники увольнялись не одномоментно, поэтому ситуацию удавалось контролировать, в том числе за счет тех, кто приходил на работу.
В настоящее время ведется работа по привлечению кадров в учреждение, в том числе руководство работает со студентами: от Первоуральской городской больницы в УГМУ по целевым направлениям учатся 67 человек, в колледже — 50 человек.
Ранее уральские СМИ сообщили, что люди уходят из больницы по причине конфликтов с заместителем главврача Юрием Антониади.