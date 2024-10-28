В свердловском Минздраве опровергли кадровые проблемы в больнице Первоуральска

Уволились 28 врачей, из которых 15 ушли с работы на пенсию. По среднему медперсоналу ситуацию несколько хуже, так как уволилось столько же человек, сколько и было принято в штат, однако сотрудники увольнялись не одномоментно, поэтому ситуацию удавалось контролировать, в том числе за счет тех, кто приходил на работу.