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Posted 28 октября, 09:26

Published 28 октября, 09:26

Modified 28 октября, 09:28

Updated 28 октября, 09:28

В Свердловской области чаще всего совершают преступления лица без дохода

В Свердловской области чаще всего совершают преступления лица без дохода

28 октября 2024, 09:26
Фото: 1MI
В Свердловской области более 50-ти процентов преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного места работы.

Прокуратура Свердловской области представила отчетность о преступлениях в регионе за период с января по сентябрь 2024 года. Согласно данным ведомства, более 50 процентов преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного места работы.

Так, из чуть более 15-ти тысяч лиц, совершивших преступления, почти 60% не имеют постоянной стабильной работы, а 0,8% являются безработными.

Около 66% случаев преступлений различной степени тяжести совершены людьми не впервые. Некоторые уже имеют судимость и ранее отбывали наказание.

Почти четверть всех преступлений совершается в пьяном виде, а после употребления запрещенных веществ — чуть более 1%.

Ранее в Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступлений.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Преступление#Безработные#Екатеринбург#Инцидент
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