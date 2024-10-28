В Свердловской области чаще всего совершают преступления лица без дохода

Posted 28 октября, 09:26
Published 28 октября, 09:26
Modified 28 октября, 09:28
Updated 28 октября, 09:28
Прокуратура Свердловской области представила отчетность о преступлениях в регионе за период с января по сентябрь 2024 года. Согласно данным ведомства, более 50 процентов преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного места работы.
Так, из чуть более 15-ти тысяч лиц, совершивших преступления, почти 60% не имеют постоянной стабильной работы, а 0,8% являются безработными.
Около 66% случаев преступлений различной степени тяжести совершены людьми не впервые. Некоторые уже имеют судимость и ранее отбывали наказание.
Почти четверть всех преступлений совершается в пьяном виде, а после употребления запрещенных веществ — чуть более 1%.
Ранее в Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступлений.