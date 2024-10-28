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Posted 28 октября, 04:04

Published 28 октября, 04:04

Modified 28 октября, 04:06

Updated 28 октября, 04:06

В Свердловской области ищут пропавшую школьницу из Татарстана

В Свердловской области ищут пропавшую школьницу из Татарстана

28 октября 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
В поселке Карабаш Республики Татарстан пропала 15-летняя темноволосая девочка. О ней ничего не известно с 26 октября 2024 года.

В день исчезновения на подростке были надеты толстовка, брюки с цветными вставками, шапку и ботинки. Вся одежда и обувь на ней были черного цвета, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Также у пропавшей школьницы темные глаза. Ее разыскивают волонтеры. Предположительно, исчезнувшая может находиться в Свердловской области.

Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчезла 13-летняя девочка. С собой у нее был рюкзак с изображением кошки.

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