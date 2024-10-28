В Свердловской области ищут пропавшую школьницу из Татарстана

Posted 28 октября, 04:04
Published 28 октября, 04:04
Modified 28 октября, 04:06
Updated 28 октября, 04:06
В день исчезновения на подростке были надеты толстовка, брюки с цветными вставками, шапку и ботинки. Вся одежда и обувь на ней были черного цвета, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Также у пропавшей школьницы темные глаза. Ее разыскивают волонтеры. Предположительно, исчезнувшая может находиться в Свердловской области.
Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчезла 13-летняя девочка. С собой у нее был рюкзак с изображением кошки.