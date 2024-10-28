В Свердловской области почти на 30% выросло число онлайн-преступлений

А вот количество преступлений с физическими банковскими картами практически не увеличились, всего 0,2% роста. Но количество афер, совершенных с пластиковыми картами в интернете и с помощью телефонных звонков, выросли на 28% и 24% соответственно, сообщают в прокуратуре Свердловской области.