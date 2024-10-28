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Posted 28 октября, 13:00

Published 28 октября, 13:00

Modified 28 октября, 13:31

Updated 28 октября, 13:31

В Свердловской области почти на 30% выросло число онлайн-преступлений

В Свердловской области почти на 30% выросло число онлайн-преступлений

28 октября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области почти на 30% выросло количество преступлений, совершенных с помощью интернета или телефонных звонков. Эти злодеяния в основном совершались мошенниками.

Общее число преступлений, совершенных с помощью каких-либо средств связи, будь то интернет или телефон, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. 41% преступлений — мошенничество, 33% — наркотики и 11% — кражи.

А вот количество преступлений с физическими банковскими картами практически не увеличились, всего 0,2% роста. Но количество афер, совершенных с пластиковыми картами в интернете и с помощью телефонных звонков, выросли на 28% и 24% соответственно, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, 50% всех преступлений Свердловской области совершены безработными людьми.

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