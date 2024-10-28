В Свердловской области выросло число убийств и покушений на 4,2%

Posted 28 октября, 07:47
Published 28 октября, 07:47
Modified 28 октября, 07:49
Updated 28 октября, 07:49
В результате преступных действий погибло 420 человек. Тяжкий вред здоровью получили 648 пострадавших, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
При этом количество избиений, в результате которых потерпевшие серьезно пострадали, сократилось на 6,3 процента. Также на четыре процента снизились нападения, в результате которых потерпевшие получили травмы средней тяжести.
Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге местный житель убил своего новорожденного внука, который мешал ему своим плачем. Его задержали и поместили под стражу до декабря 2024 года.
1 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, которая жила с отцом после смерти матери. Обвиняемого заключили в СИЗО до марта 2025 года.