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Posted 28 октября, 07:47

Published 28 октября, 07:47

Modified 28 октября, 07:49

Updated 28 октября, 07:49

В Свердловской области выросло число убийств и покушений на 4,2%

В Свердловской области выросло число убийств и покушений на 4,2%

28 октября 2024, 07:47
Фото: 1MI
В Свердловской области стало происходить больше убийств и покушений с начала 2024 года. Данный показатель превысил четыре процента.

В результате преступных действий погибло 420 человек. Тяжкий вред здоровью получили 648 пострадавших, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом количество избиений, в результате которых потерпевшие серьезно пострадали, сократилось на 6,3 процента. Также на четыре процента снизились нападения, в результате которых потерпевшие получили травмы средней тяжести.

Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге местный житель убил своего новорожденного внука, который мешал ему своим плачем. Его задержали и поместили под стражу до декабря 2024 года.

1 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, которая жила с отцом после смерти матери. Обвиняемого заключили в СИЗО до марта 2025 года.

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