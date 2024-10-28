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Posted 28 октября, 10:14

Published 28 октября, 10:14

Modified 28 октября, 10:16

Updated 28 октября, 10:16

В Свердловскую область привезли партию зараженных томатов

В Свердловскую область привезли партию зараженных томатов

28 октября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область были поставлены 1,3 тонны опасных помидоров из Узбекистана. Партия прибыла 25 октября 2024 года.

В результате проведенного исследования эксперты обнаружили в плодах коричневую морщинистость, рассказали в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.

Вследствие этого допускать помидоры к продаже не стали. Владелец принял решение избавиться от продукции.

Напомним, опасные помидоры доставили в Екатеринбург 15 октября 2024 года. В прошлой партии был обнаружен аналогичный вирус. Из-за этого от продукта питания было решено избавиться.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Узбекистан#Помидоры#Россельхознадзор#Продукция#Вирус#Продукт#Ликвидация#Екатеринбург
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