В Свердловскую область привезли партию зараженных томатов

Posted 28 октября, 10:14
Published 28 октября, 10:14
Modified 28 октября, 10:16
Updated 28 октября, 10:16
В результате проведенного исследования эксперты обнаружили в плодах коричневую морщинистость, рассказали в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.
Вследствие этого допускать помидоры к продаже не стали. Владелец принял решение избавиться от продукции.
Напомним, опасные помидоры доставили в Екатеринбург 15 октября 2024 года. В прошлой партии был обнаружен аналогичный вирус. Из-за этого от продукта питания было решено избавиться.