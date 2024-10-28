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Posted 28 октября, 13:48

Published 28 октября, 13:48

Modified 28 октября, 13:50

Updated 28 октября, 13:50

Во славу Божию перекроют 8 улиц в Екатеринбурге на День народного единства

Во славу Божию перекроют 8 улиц в Екатеринбурге на День народного единства

28 октября 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
4 ноября в Екатеринбурге закроют для автомобилистов 8 улиц в центре города.

День народного единства совпал с православным праздником. Из-за этого улицы от ТЮЗа до Сандуновских бань будут перекрыты. Инспекторы ГИБДД будут следовать за паломниками, постепенно открывая движение. Планируется, что движение по улицам, которые изображены на карте, будет перекрыто с 11:30 до 12:30, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Карта перекрытий улиц 4 ноября 2024 годаКарта перекрытий улиц 4 ноября 2024 года
Карта перекрытий улиц 4 ноября 2024 года. Фото: tagilcity.ru

Напомним, в конце сентября в Екатеринбурге перекрывали 5 улиц для проведения крестного хода. 29 сентября в православных школах отмечалось начало учебного года.

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