Во славу Божию перекроют 8 улиц в Екатеринбурге на День народного единства

День народного единства совпал с православным праздником. Из-за этого улицы от ТЮЗа до Сандуновских бань будут перекрыты. Инспекторы ГИБДД будут следовать за паломниками, постепенно открывая движение. Планируется, что движение по улицам, которые изображены на карте, будет перекрыто с 11:30 до 12:30, сообщают в администрации Екатеринбурга.